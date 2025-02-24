Επέλεξε Εθνική Ελλάδας ο Καρέτσας

Προβάρει τη γαλανόλευκη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας!



Ο 17χρονος μέσος, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Γκενκ, τελικά αποφάσισε να αγωνιστεί με την Εθνική μας ομάδα και όχι με αυτή του Βελγίου!

Η απόφασή του πάρθηκε μετά από τη συνάντηση που είχε με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή,, και με τους άμεσους συνεργάτες του, Βασίλη Τοροσίδη και Δημήτρη Σαλπιγγίδη, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Βέλγιο για να τον παρακολουθήσουν από κοντά να αγωνίζεται στην αναμέτρηση της ομάδας του με τη Γάνδη.Όπως μάλιστα αναφέρουν βέλγικα Μέσα, ο αθλητικός διευθυντής της βελγικής ομοσπονδίας, Βίνσεντ Μάνερ, έκανε τα πάντα για να πείσει τον Καρέτσα να αγωνιστεί με τους «κόκκινους διαβόλους», με τον νεαρό όμως να επιλέγει να φορέσει τη γαλανόλευκη!έχει παίξει με τις εθνικές ομάδες του Βελγίου από την Κ15 μέχρι και την Κ20, ενώ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν έχει 27 εμφανίσεις με 2 γκολ και 4 ασίστ για την Γκενκ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.