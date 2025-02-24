Παναθηναϊκός: Το ιδανικό σενάριο για να πάρει τα πάνω του

Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλο πισωγύρισμα το απόγευμα της Κυριακής, καθώς ηττήθηκε από τη Λαμία εκτός έδρας και απομακρύνθηκε από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Τα πράγματα πλέον είναι πολύ δύσκολα, ωστόσο κανείς δεν πρέπει να τα παρατήσει καθώς ακόμη παίζονται πράγματα στη σεζόν.
