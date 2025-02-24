«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22:00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στις 00:30 στον ΣΚΑΪ

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Δείτε το trailer:

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, η αθέατη πλευρά. Σχολιάζουν ο προπονητής Γιώργος Δώνης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον Σωτήρη Βοργιά, πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Ορισμού Διαιτητών.

Θέμα: Οι λεπτές ισορροπίες με το ποδοσφαιρικό αυτοδιοίκητο - Οι αντιφάσεις της αθλητικής δικαιοσύνης. Αναλύουν ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Ορφανός και ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Ανδρέας Μαλάτος.

Ρεπορτάζ: Οι δύο δίκες για τη δολοφονία Λυγγερίδη. Αποκαλύπτει η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.30, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

