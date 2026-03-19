Ποδοσφαιρική ομοσπονδία: Το Ιράν θα μποϊκοτάρει τις ΗΠΑ αλλά όχι το Μουντιάλ

Το Ιράν θα «μποϊκοτάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες» αλλά «όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Mehdi Taj, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Ιράν είναι προγραμματισμένο να παίξει τους αγώνες των ομίλων του στις ΗΠΑ στο φετινό καλοκαιρινό τουρνουά. «Θα προετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε ο Taj. «Θα μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο». Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι άνοιξε συνομιλίες με τη FIFA σχετικά με την πιθανή μεταφορά των αγώνων της ομάδας από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, αν και το παγκόσμιο διοικητικό όργανο επιμένει ότι το πρόγραμμα του τουρνουά παραμένει αμετάβλητο.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα της είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους αγώνες του πρώτου γύρου του Ιράν εάν απαιτηθεί, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η συμμετοχή του Ιράν στους τελικούς (που διεξάγονται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό) βρίσκεται υπό αμφισβήτηση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις στη χώρα τον περασμένο μήνα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η ασφάλεια των Ιρανών παικτών θα διέτρεχε κίνδυνο εάν ταξίδευαν για το τουρνουά.

Η Sheinbaum, ερωτηθείσα εάν το Μεξικό είναι ανοιχτό στη φιλοξενία των αγώνων, απάντησε: «Ναι». Πρόσθεσε δε: «Το Μεξικό διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με κάθε χώρα στον κόσμο, επομένως θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η FIFA».

Το πρόγραμμα των αγώνων

Το Ιράν είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες, και στη συνέχεια την Αίγυπτο στο Σιάτλ.

Το Ιράν θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ στη φάση των «32» στο Ντάλας, εάν τερματίσουν ως δεύτεροι στους αντίστοιχους ομίλους τους.

Μια πηγή εξέφρασε την άποψη στον Guardian αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να έχουν εμπλακεί σε ένα «παιχνίδι στα άκρα», με την κάθε πλευρά να προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα αναγκάσουν την άλλη σε αποχώρηση, ώστε να την κατηγορήσει, με τη FIFA να βρίσκεται παγιδευμένη στη μέση.

Πηγή: skai.gr

