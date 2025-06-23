Τολιόπουλος: «Στον Παναθηναϊκό το μόνο που μετράει είναι οι τίτλοι»

Ο Παναθηναϊκός έκανε την αρχή στο μεταγραφικό παζάρι, επισημοποιώντας την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου για τα επόμενα τρία χρόνια.



Ο 29χρονος διεθνής γκαρντ ανακοινώθηκε από το «τριφύλλι» και με δηλώσεις του στο Club1908 μίλησε για αυτό το σημαντικό βήμα στην καριέρα του, τις σκέψεις που έκανε μόλις ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, αλλά και αυτά που φιλοδοξεί να ζήσει με την πράσινη φανέλα τα επόμενα χρόνια.



Αναλυτικά όσα δήλωσε:



- Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις που κάνεις ως μέλος του Παναθηναϊκού AKTOR; «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πλέον βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι που ήθελα πάρα πολύ να πετύχω, εδώ και καιρό. Να φτάσω δηλαδή στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague και να ανταγωνιστώ τους κορυφαίους. Όταν έμαθα λοιπόν για το ενδιαφέρον και την πρόταση του Παναθηναϊκού, δεν το σκέφτηκα ιδιαίτερα. Ήταν κάτι που ήθελα πολύ να γίνει».



- Τι είναι αυτό που θέλεις να καταφέρεις στα επόμενα τρία χρόνια; «Προσωπικά θα ήθελα να καταφέρω και να καταξιωθώ σε αυτό το επίπεδο, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να κατακτήσει τίτλους. Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό, ξέρεις πως το μόνο που μετράει είναι οι τίτλοι».



- Έχεις περάσει από όλες τις επαγγελματικές βαθμίδες της Ελλάδας. Τι έχεις μάθει σε αυτή την διαδρομή; «Όλα αυτά τα χρόνια, όπου και αν αγωνίστηκα, ήξερα και σκεφτόμουν πως για να πετύχεις, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δουλεύεις σκληρά και να προσπαθείς καθημερινά. Όπως επίσης να επιδεικνύεις απόλυτο σεβασμό στον σύλλογο που βρίσκεσαι, τους προπονητές και τους συμπαίκτες σου. Αν ακολουθείς αυτό το μονοπάτι λοιπόν, τότε ταπεινά και με όπλο την σκληρή δουλειά μπορείς να γίνεις καλύτερος και να τα καταφέρεις».



- Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που θεωρείς σε αντιπροσωπεύει και σε καθορίζει εντός του γηπέδου; «Σε όποια ομάδα και αν έπαιξα αυτά τα χρόνια, έδινα το 1000% των δυνάμεων και των δυνατοτήτων μου. Προσωπικά δεν σκέφτομαι την ατομική προβολή ή τα στατιστικά. Αυτά δεν μετράνε. Είμαι της λογικής πως σημασία έχουν η ομάδα και η φανέλα, αυτές μπαίνουν πάνω απ' όλα. Όποιον και αν ρωτήσεις για μένα, θεωρώ πως αυτά θα σου πει για μένα».



- Από τη Β' Γαλλίας το 2023 στον Παναθηναϊκό το 2025. Μία τρελή διαδρομή, σωστά; «Ναι, είναι όντως μια τρελή διαδρομή θα έλεγε κανείς. Αν με ρωτούσε κάποιος πριν από τρία-τέσσερα χρόνια αν θα έφτανα στο σημείο να δίνω μια τέτοια συνέντευξη, ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ίσως να μην τον πίστευα. Πάντα όμως δούλευα σκληρά και σκεφτόμουν πως αν το κάνεις αυτό καθημερινά, τότε η στιγμή σου θα έρθει. Μπορεί να αργήσει ίσως λίγο, αλλά θα έρθει. Χαίρομαι λοιπόν που τα κατάφερα και είμαι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού».



- Τι είναι αυτό που σε άλλαξε και σε καθόρισε, κατά την άποψή σου, τα τελευταία χρόνια; «Θεωρώ πως βρήκα το σωστό περιβάλλον και το πλαίσιο για να τα καταφέρω. Μία ομάδα που με εμπιστεύτηκε πραγματικά, που μου έδωσε τον ρόλο που αναζητούσα και ήθελα να έχω. Δεν φοβήθηκε να το κάνει, να μου δώσει ευθύνες ή υποχρεώσεις μέσα στο γήπεδο. Το μοναδικό που είχε σημασία ήταν το ταλέντο, η εργατικότητα και όλα όσα μπορούσα να προσφέρω στην ομάδα. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την πρώην ομάδα μου, τον Άρη».



- Τι σκέφτεσαι για το γεγονός πως στο πιο ώριμο κομμάτι της καριέρας σου θα συνεργαστείς με τον Εργκίν Αταμάν και θα συνυπάρξεις με τον Κώστα Σλούκα; «Ο Κώστας είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών στην Ελλάδα. Η καριέρα του, οι τίτλοι του, η διαδρομή του τα λένε όλα. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που θα συνεργαστούμε και ανυπομονώ να βρεθώ στα ίδια αποδυτήρια. Είναι βέβαιο πως θα μάθω πάρα πολλά και θα με βοηθήσει πολύ, εντός και εκτός γηπέδου. Τώρα για τον κόουτς, τι να πούμε; Αν δει κανείς το βιογραφικό του και τους τίτλους του, καταλαβαίνει τα πάντα. Είναι ένας καταξιωμένος προπονητής, με ξεκάθαρη φιλοσοφία και νοοτροπία νικητή».



- Από αντίπαλος στο ΟΑΚΑ σε γηπεδούχος από τη νέα σεζόν. Πώς αισθάνεσαι που θα μπεις στο γήπεδο με αυτόν τον κόσμο στο πλευρό σου; «Είμαι πραγματικά χαρούμενος! Βλέποντας την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια αντιλαμβάνεσαι πως είναι κάτι που θέλεις να ζήσεις και ο ίδιος. Είναι μια στιγμή που την σκέφτομαι πολύ καιρό, από την στιγμή που υπέγραψα το συμβόλαιό μου. Ανυπομονώ να ζήσω αυτή την εμπειρία και αυτή την ατμόσφαιρα».

Τολιόπουλος: «Ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού και να ζήσω την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ» 🗣️☘️



Διαβάστε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR στο CLUB 1908 📲



Click here: https://t.co/UT1tL8Sbid#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908… pic.twitter.com/sm5v8TjwnK June 23, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.