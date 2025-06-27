Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έγινε πατέρας ο Βασίλης Τολιόπουλος - Οι ευχές του Παναθηναϊκού

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έγινε πατέρας και ο Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τις ευχές του σε αυτόν αλλά και στη σύζυγό του, Μαρία

Βασίλης Τολιόπουλος - Έγινε πατέρας - Οι ευχές του Παναθηναϊκού

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έγινε μπαμπάς, αφού η σύντροφός του, Μαρία Χατζηπαρασίδου, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Την είδηση έκανε γνωστή το ζευγάρι, με διάφορα stories στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός, η ομάδα δηλαδή του διεθνούς γκαρντ εδώ και μερικές ημέρες, ευχήθηκε στο ζευγάρι υγεία και καλοτυχία για το πρώτο τους παιδί.

«Θερμές ευχές στον Βασίλη Τολιόπουλο και τη σύντροφό του, Μαρία, για τη γέννηση του γιου τους! Ευχόμαστε να είναι πάντα υγιής και καλότυχος, έγραψε συγκεκριμένα στα social media ο Παναθηναϊκός.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark