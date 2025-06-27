Βασίλης Τολιόπουλος - Έγινε πατέρας - Οι ευχές του Παναθηναϊκού

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έγινε μπαμπάς, αφού η σύντροφός του, Μαρία Χατζηπαρασίδου, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.



Την είδηση έκανε γνωστή το ζευγάρι, με διάφορα stories στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός, η ομάδα δηλαδή του διεθνούς γκαρντ εδώ και μερικές ημέρες, ευχήθηκε στο ζευγάρι υγεία και καλοτυχία για το πρώτο τους παιδί.



«Θερμές ευχές στον Βασίλη Τολιόπουλο και τη σύντροφό του, Μαρία, για τη γέννηση του γιου τους! Ευχόμαστε να είναι πάντα υγιής και καλότυχος!», έγραψε συγκεκριμένα στα social media ο Παναθηναϊκός.

Θερμές ευχές στον Βασίλη Τολιόπουλο και τη σύντροφό του, Μαρία, για τη γέννηση του γιου τους! 💚



Ευχόμαστε να είναι πάντα υγιής και καλότυχος! #WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/4FB90YoiJe — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 27, 2025

