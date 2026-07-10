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Τέλος εποχής για τη Σενεγάλη: Αποσύρθηκε από την εθνική ο Μανέ

Την απόφαση να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Σενεγάλης πήρε ο αρχηγός και πιο εμβληματικός παίκτης της. «Θυσίασα τα πάντα για αυτή τη σημαία» δήλωσε

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Μανέ

Τέλος εποχής για έναν εκ των σπουδαιότερων Αφρικανών παικτών, τον Σαντιό Μανέ που αποσύρθηκε από τη Σενεγάλη.

Η σκέψη του 34χρονου μεσοεπιθετικού ήταν να σταματήσει από την εθνική του ομάδα μετά την ολοκλήρωση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο οποίο η χώρα του έφτασε μέχρι τους «32» της διοργάνωσης, μένοντας εκτός από το Βέλγιο. Και κάτι τέτοιο έγινε, με τον Μανέ να προχωρά σε μια αποκλειστική δήλωση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Quotidien.

«Να ξέρετε ότι θυσίασα τα πάντα για αυτή τη σημαία. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και πάντα αγωνίστηκα σθεναρά για την πατρίδα μας», ανέφερε ο Μανέ που κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2022, αλλά και εκείνο του 2025 παρότι δόθηκε αρκετούς μήνες αργότερα στα χαρτιά στο Μαρόκο.

Ο Μανέ αγωνίστηκε σε 130 παιχνίδια με την εθνική Σενεγάλης, σκοράροντας 54 φορές.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Σενεγάλη ποδόσφαιρο Μουντιάλ 2026
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