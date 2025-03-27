Εμπαπέ: Το εκπληκτικό κέρινο ομοίωμά του στο Μουσείο Μαντάμ Τισό

Μια θέση στο Μουσείο Μαντάμ Τισό του Λονδίνου απέκτησε πλέον ο Κιλιάν Εμπαπέ!



Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης... συναντήθηκε για πρώτη φορά με το συγκλονιστικό κέρινο ομοίωμά του που κοσμεί πλέον το ιστορικό Μουσείο της Βρετανίας, με τον Γάλλο επιθετικό να παθαίνει πλάκα!







Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, η ομοιότητα είναι εκπληκτική, σε τέτοιο βαθμό που πολύ δύσκολα μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τον... πραγματικό Κιλιάν από τον κέρινο!



«Ουάου, είναι απίστευτο! Το να έχεις το ομοίωμά σου στο Madame Tussauds στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι τόσο ξεχωριστό. Οι καλλιτέχνες είναι τόσο ταλαντούχοι – τα μαλλιά, η πόζα, μου μοιάζουν, είναι σουρεαλιστικά! Ευχαριστώ συνεχώς την ομάδα για την απίστευτη δουλειά της και ανυπομονώ να ακούσω τι σκέφτονται οι οπαδοί όταν θα μπορέσουν να το δουν», ανέφερε ο Εμπαπέ κατά την επίσκεψή του στο μουσείο.

Man of the match, KYLIAN MBAPPÉ has officially joined our team.. 04.04.25 🤩🏆⚽️ pic.twitter.com/x8e2UPE3fi March 27, 2025

