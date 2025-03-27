Eurobasket 2025: Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα της Εθνικής

Τους αντιπάλους της στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα έμαθε η Εθνική μπάσκετ. Η κληρωτίδα δεν έκανε τη… χάρη στη γαλανόλευκη (που ήταν στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας), αφού πέραν της οικοδέσποινας του 3ου ομίλου Κύπρου -την οποία δεδομένα θα έβρισκε στον δρόμο της- θα παίξει κόντρα σε Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο Eurobasket 2025.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα δώσει τα πέντε παιχνίδια από τις 28/8 έως τις 4/9.

Από κάθε όμιλο προκρίνονται οι τέσσερις από τις έξι ομάδες και έτσι διαμορφώνεται το παζλ για τους «16» της διοργάνωσης.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου ως τις 14 Σεπτεμβρίου. Οι αγώνες της φάσης των ομίλων θα γίνουν σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, με τον πρώτο όμιλο να φιλοξενείται στη Ρίγα της Λετονίας, τον δεύτερο στο Τάμπερε της Φινλανδίας, τον τρίτο στη Λεμεσό της Κύπρου και τον τέταρτο στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, ενώ η τελική φάση, που περιλαμβάνει τα νοκ άουτ παιχνίδια από τους «16» και μετά, θα λάβει χώρα στη Ρίγα.

Αναλυτικά οι όμιλοι

1ος όμιλος (Λετονία, Ρίγα)

Πορτογαλία

Εσθονία

Λετονία

Τουρκία

Σερβία

Τσεχία

2ος όμιλος (Φινλανδία, Τάμπερε)

Γερμανία

Φινλανδία

Μ. Βρετανία

Λιθουανία

Σουηδία

Μαυροβούνιο

3ος όμιλος (Κύπρος, Λεμεσός)

Κύπρος

Ιταλία

Γεωργία

Ισπανία

Ελλάδα

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Το πρόγραμμα της ελληνικής ομάδας:

28/8 Ελλάδα-Ιταλία

30/8 Ελλάδα-Κύπρος

31/8 Ελλάδα-Γεωργία

02/9 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

04/9 Ελλάδα-Ισπανία

4ος όμιλος (Πολωνία, Κατοβίτσε)

Ισλανδία

Γαλλία

Σλοβενία

Πολωνία

Βέλγιο

Ισραήλ



