Ο Κιλιάν Εμπαπέ πανηγύρισε το γκολ του αδερφού του που έκοψε βαθμούς από την Παρί

Ο Ίθαν Εμπαπέ έκοψε δύο βαθμούς από την Παρί υπό το βλέμμα του αδερφού του, Κιλιάν, που πανηγύρισε στις κερκίδες

Κιλιάν Εμπαπέ

Το αίμα νερό δεν γίνεται… Μπορεί ο Κιλιάν Εμπαπέ να εκτόξευσε την καριέρα του μέσω της Παρί και να είναι αιώνια δεμένος συναισθηματικά μαζί της, αλλά δεν θα μπορούσε να μην πανηγυρίσει βλέποντας τον μικρό αδερφό του, Ίθαν, να σκοράρει εναντίον της στο 85’ ισοφαρίζοντας για τη Λιλ σε 1-1 και κόβοντας δύο βαθμούς από τους πρωταθλητές.

Ο 18χρονος μέσος, που σκόραρε για δεύτερη φορά φέτος, πανηγύρισε το γκολ του με τον τρόπο του διάσημου αδερφού του, ο οποίος χαμογελούσε και έδειχνε πολύ περήφανος στις κερκίδες. Μετά το ματς, ο σούπερ σταρ της Ρεάλ-που ταξίδεψε στην πατρίδα του εν όψει των υποχρεώσεων της εθνικής Γαλλίας-κατέβηκε στα αποδυτήρια για να συγχαρεί τον αδερφό του, αλλά και να χαιρετήσει κάποιους παλιούς συμπαίκτες, ενώ είχε και μια όμορφη συζήτηση με τον Λουίς Ενρίκε.

