Σοκ στο Νάπολι-Λέτσε: Ο Μπαντά κατέρρευσε και αποχώρησε με ασθενοφόρο

Στιγμές αγωνίας στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» με τον Μπαντά της Λέτσε να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά στη συνέχεια να ανακτά τις αισθήσεις του

Νάπολι Λέτσε

Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στο στάδιο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Νάπολι με τη Λέτσε, όταν ο Λαμέκ Μπαντά κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ποδοσφαιριστής της Λέτσε έπεσε στο έδαφος στο τελευταίο δεκάλεπτο και φάνηκε να πιάνει το στήθος του, προκαλώντας άμεση ανησυχία στους συμπαίκτες και στους αντιπάλους του.

Αμέσως οι ποδοσφαιριστές κάλεσαν με κινήσεις το ιατρικό επιτελείο, ενώ και ο Αντόνιο Κόντε ζήτησε την άμεση παρέμβαση των γιατρών. Για λίγα λεπτά επικράτησε απόλυτη σιωπή στο γήπεδο, με όλους να παρακολουθούν με αγωνία την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με ασθενοφόρο, υπό το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων.

Λίγο αργότερα, η Λέτσε ενημέρωσε πως η κατάσταση του Μπαντά δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς ο ποδοσφαιριστής ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Πηγή: sport-fm.gr

