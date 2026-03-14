Σοκ στο Νάπολι-Λέτσε: Ο Μπαντά κατέρρευσε και αποχώρησε με ασθενοφόρο

Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στο στάδιο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Νάπολι με τη Λέτσε, όταν ο Λαμέκ Μπαντά κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ποδοσφαιριστής της Λέτσε έπεσε στο έδαφος στο τελευταίο δεκάλεπτο και φάνηκε να πιάνει το στήθος του, προκαλώντας άμεση ανησυχία στους συμπαίκτες και στους αντιπάλους του.

Αμέσως οι ποδοσφαιριστές κάλεσαν με κινήσεις το ιατρικό επιτελείο, ενώ και ο Αντόνιο Κόντε ζήτησε την άμεση παρέμβαση των γιατρών. Για λίγα λεπτά επικράτησε απόλυτη σιωπή στο γήπεδο, με όλους να παρακολουθούν με αγωνία την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με ασθενοφόρο, υπό το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων.

Λίγο αργότερα, η Λέτσε ενημέρωσε πως η κατάσταση του Μπαντά δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς ο ποδοσφαιριστής ανέκτησε τις αισθήσεις του.

😨Attimi di apprensione al 'Maradona', improvvisamente calato nel silenzio... Banda si accascia a terra e si tocca il petto, subito l'intervento dello staff sanitario chiamato a gran voce dai calciatori in campo e dallo stesso Conte...

— calciomercato.it (@calciomercatoit) March 14, 2026

