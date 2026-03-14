Κέρβερος Αθανασιάδης, κράτησε τον Άρη των 10 παικτών όρθιο στις Σέρρες

Έβαλε πλάτη και... χέρι για τον Άρη ο Αθανασιάδης. Με τον τερματοφύλακά του σε μεγάλη μέρα, η ομάδα του Γρηγορίου, απέφυγε νέο κάζο απέναντι στον Πανσερραϊκό (0-0), αλλά εξακολουθεί να φλερτάρει με τα playouts.

Kάκιστη ξανά, η εικόνα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία θα παρακαλά να μην κερδίσει ο Βόλος την Κηφισιά προκειμένου να μην υποχωρήσει στις θέσεις των playouts. Με δέκα παίκτες αγωνίστηκαν οι «κίτρινοι» σε όλο σχεδόν το δεύτερο ημίχρονο, λόγω αποβολής του Τεχέρο με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 59ο λεπτό.

Την επόμενη αγωνιστική ο Άρης θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Πανσερραϊκός, ταξιδεύει στο Αγρίνιο για κρίσιμο ματς απέναντι στον Παναιτωλικό.

Το ματς

Μόλις δυο λεπτά χρειάστηκε η αναμέτρηση προκειμένου να καταγραφεί η πρώτη φάση, η οποία και ήταν για τον Πανσερραϊκό. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ από μεγάλη απόσταση με τον Φέλτες να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Αυτή ήταν πολύ δυνατή και ξαφνική, με την μπάλα να παίρνει αρκετό φάλτσο και τον Αθανασιάδη να διώχνει, παρότι στην αρχή η πορεία τον μπέρδεψε.

Ο Άρης, αφού απέβαλε το πρώτο, μικρό κύμα, της πίεσης του Πανσερραϊκού πήρε τα ηνία του ματς και κυκλοφόρησε την μπάλα καταγράφοντας στο 9’ την πρώτη του τελική με τον Ράτσιτς να εξαπολύει ένα σουτ από πλεονεκτική θέση, το οποίο όμως δεν είχε το θετικό, για αυτόν, αποτέλεσμα, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Η ομάδα του Γρηγορίου, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και μετέφερε συνεχώς την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές, αλλά οι αμυντικοί των γηπεδούχων έπεφταν συνεχώς με αυτοθυσία στις φάσεις, την ώρα που ο Μορόν προσπαθούσε να… εκμαιεύσει πέναλτι από τον Ζαμπαλά, που έμεινε ωστόσο ασυγκίνητος.

Στο 36’ ο Πανσερραϊκός απείλησε, όταν από τα δεξιά, ο Λύρατζης, έκανε ωραία ενέργεια, άφησε στον Φέλτες, αυτός έκανε έξυπνο γέμισμα, ο Τεϊσέιρα μπήκε στη φάση με το κεφάλι, η μπάλα έσκασε, δυσκόλεψε τον Αθανασιάδη, που μπλόκαρε σε δυο χρόνους.

Ο Άρης ενέτεινε την πίεση του προκειμένου να βρει ένα γκολ και να κάνει εύκολο το έργο του ενόψει δευτέρου μέρους. Στο 39’ οι «κίτρινοι» έφτασαν κοντά στο 0-1, με τον Ντούντου να επιχειρεί ένα επικίνδυνο σουτ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και κύλησε λίγο άουτ.

Λίγο πριν το φινάλε η ομάδα του Γρηγορίου, έφτασε μια ανάσα από το 0-1. Ο Αλφαρέλα, είχε εκπληκτική έμπνευση στο 45’ όταν η μπάλα του ήρθε και επιχείρησε με απευθείας πλασέ να νικήσει τον Τιναλίνι, ο οποίος απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ.

Aρκετά διαφορετική η εικόνα του ματς στην εκκίνηση του δευτέρου μέρους, με τον Πανσερραϊκό, να εκμεταλλεύεται τα μέτρα που του έδωσαν οι παίκτες του Άρη πλησιάζοντας στο 52' κοντά στο 1-0. Από φάουλ που εκτελέστηκε από τα δεξιά, ο Ίβαν έπιασε τρομερή κεφαλιά, αλλά ο Αθανασιάδης, απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 59' οι ισορροπίες του ματς άλλαξαν με τον Άρη να μένει με δέκα παίκτες, όταν ο Τεϊσέιρα, έφυγε στην κόντρα με τον Τεχέρο να τον γκρεμίζει και τον Ζαμπαλά να αποβάλλει τον Ισπανό με... καθυστέρηση.

Τα λεπτά κύλησαν με τον Άρη να μην μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα και τον Πανσερραϊκό, σταθερά καλύτερο στο δεύτερο μέρος να απειλεί ξανά στο 72'. Ο Γκελασβίλι, που είχε περάσει νωρίτερα ως αλλαγή, εκτέλεσε με δύναμη ένα πλάγιο, η μπάλα πέρασε από όλη την άμυνα του Άρη, έφτασε στον Τεϊσέιρα που έκανε φανταστικό γυριστό σουτ, αλλά ο Αθανασιάδης, έβγαλε ξανά σε κόρνερ.

Η ομάδα του Σαραγόσα διατήρησε τον έλεγχο και απώλεσε μια ακόμη καλή ευκαιρία στο 76', όταν ο Ριέρα κουβάλησε την μπάλα και την πέρασε κάθετα στον Ίβαν, αυτός πάτησε περιοχή και πλάσαρε, αλλά αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Ο Γρηγορίου ανακάτεψε την τράπουλα με Γιαννιώτα και Κουαμέ να παιρνούν στο ματς προκειμένου να βρουν τις λύσεις που δεν βρήκαν Μορόν και Ντούντου.

