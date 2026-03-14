Η Πένυ Τσινοπούλου ήταν η πρωταγωνίστρια της ελληνικής αποστολής στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα βάδην της Σμύρνης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε την πρώτη θέση στο μαραθώνιο βάδην με 3:38.14, «πιάνοντας» το όριο (3:40.00) για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του Μπέρμιγχαμ, σημειώνοντας και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση.

Η προηγούμενη επίδοση ήταν 3:54.05 και ανήκε στην ίδια από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα βάδην που έγινε φέτος στην Αλίαρτο.

Στην ίδια απόσταση η Άννα Αδάμη ήταν πέμπτη με 4:17.20 και νέο ατομικό ρεκόρ.

Το όγδοο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, επικρατώντας στον ημιμαραθώνιο βάδην. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε σε 1:31.44, βελτιώνοντας κι αυτός το δικό του ρεκόρ, το 1:33.19 από τις 7 Φεβρουαρίου και το μίτινγκ βάδην της Αττάλειας.

Ο Ανδρέας Παπαστεργίου ήταν τρίτος στην ίδια απόσταση με 1:37.45.

Η Χριστίνα Παπαδοπούλου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον ημιμαραθώνιο βάδην με χρόνο 1:37.34, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ και καταρρίπτοντας το δικό της 1:39.57 από τον περασμένο Οκτώβριο.

Την έκτη θέση στον ημιμαραθώνιο κατέλαβε η Σοφία Αλικανιώτη με 2:04.21.

Οι ενοχλήσεις στους δικεφάλους εμπόδισαν τον Γιώργο Κελεπούρη να διεκδικήσει τον χρόνο που επιθυμούσε, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε τελικά το ασημένιο μετάλλιο στον μαραθώνιο βάδην με 3:35.25.

Η Χαρά Γέρου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 5 χλμ. βάδην με 23.46, επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ κι όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Η 17χρονη αθλήτρια κατέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της τα 24’.

Στην ίδια απόσταση η Δέσποινα Κουτσίδου ακυρώθηκε.

Στα 10 χλμ. βάδην γυναικών Κ20, η Παρασκευή – Μελίνα Λουκά ήταν έβδομη με 52.53 κι η Χρύσα Εσμερλή όγδοη με 53.57.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα ανδρών, ο Φώτης-Διονύσης Κλάδης ήταν έβδομος με 47.40.

Στα 10 χλμ. βάδην Κ18 ο Γρηγόρης Τσιάτσιος τερμάτισε έβδομος με 52.39.

