Το αριστερό του Άρνολντ στέλνει τη Λίβερπουλ αγκαλιά με τον τίτλο και τη Λέστερ πίσω στην Championship

Ένα δικό της παιδί βγαλμένο από τα σπλάχνα της ομάδας, στέλνει τη Λίβερπουλ μία ανάσα από την κατάκτηση της φετινής Premier League.



Μπορεί να φημολογείται πως ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ έχει ήδη συμφωνήσει με την Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Άρνε Σλοτ να τον ρίξει στον αγωνιστικό χώρο και αυτός τον ευχαρίστησε πετυχαίνοντας το χρυσό γκολ της αναμέτρησης στο 76ο λεπτό και μάλιστα με το αριστερό του πόδι για το τελικό 1-0 στην έδρα της Λέστερ, για την 33η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πρώτη φορά ο Άρνολντ σκοράρει στην καριέρα του με το κακό του πόδι, με τον Άγγλο να βρίσκει την τέλεια στιγμή για να το πετύχει.

Βασικός αγωνίστηκε σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Κώστας Τσιμίκας και παραλίγο μάλιστα να πετύχει το πρώτο του γκολ με τα κόκκινα στο 57ο λεπτό, αλλά Χέρμανσεν αντέδρασε υποδειγματικά.



Η Λίβερπουλ πλέον μετράει αντίστροφα για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου με τους δρόμους της πόλης να είναι έτοιμοι να βαφτούν και πάλι στα «κόκκινα», ενώ οι «αλεπούδες» αποχαιρετούν πλέον οριστικά την Premier League, καθώς με την ήττα αυτή υποβιβάζονται και μαθηματικά.



Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Λίβερπουλ έδειχνε ικανή να τελειώσει απευθείας την υπόθεση νίκη, όμως κάτι στράβωνε συνεχώς τελευταία στιγμή και το γκολ δεν ερχόταν. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Σαλάχ βγήκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτέλεσε, αλλά είδε την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι, η οποία χτύπησε και στα δύο κάθετα δοκάρια, πριν απομακρυνθεί από την τελική γραμμή.



Και πάλι ο Σαλάχ ήταν αυτός που στο 11ο λεπτό δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της αντίπαλης εστίας, με τον Χέρμανσεν να πραγματοποιεί μία εκπληκτική απόκρουση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Λίγο έλλειψε να χρηστεί σκόρερ ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς στο 57ο λεπτό η μπάλα στρώθηκε στον Έλληνα διεθνή και αυτός εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο. Ο Χέρμανσεν ήταν όμως και πάλι εκεί, βάζοντας ένα μεγαλοπρεπέστατο «στοπ» στην προσπάθεια του Τσιμίκα.



Το γκολ τελικά ήρθε στο 76ο λεπτό, από την, χρυσή όπως εξελίχθηκε, αλλαγή του Άρνε Σλοτ. Η μπάλα προσηκώθηκε στα πόδια του Αλεξάντερ Άρνολντ και αυτός χωρίς να το σκεφτεί για δεύτερη φορά εκτέλεσε άμεσα με το αριστερό του πόδι και έγραψε το 1-0. Ένα γκολ που ο Άγγλος οπισθοφύλακας πανηγύρισε έξαλλα μπροστά από την κερκίδα των φιλοξενούμενων οπαδών, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τραγουδούν ρυθμικά το όνομα του.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:

Σάββατο 19/04



Μπρέντφορντ-Μπράιτον 4-2

(9', 48' Εμπεμό, 58' Βισά, 90+5' Νόργκαρντ - 45+3' Γουέλμπεκ, 81' Μιτόμα)



Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 0-0



Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 0-2

(84' Ο'Ράιλι, 90+2' Κόβασιτς)



Γουέστ Χαμ-Σαουθάμπτον 1-1

(47' Μπόουεν - 90+3' Ογκοτσούκου)



Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 4-1

(1' Γουότκινς, 64' Μάτσεν, 73' Μπερν αυτογκολ, 75' Ονάνα - 18' Σαρ)



Κυριακή 20/04



Φούλαμ-Τσέλσι 1-2

(20' Ιγουόμπι - 83' Τζορτζ, 90'+3' Νέτο)



Ίπσουιτς-Άρσεναλ 0-4

(14’, 69’ Τροσάρ, 28’ Μαρτινέλι, 88’ Νουανέρι)



Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 0-1

(77' Σαράμπια)



Λέστερ-Λίβερπουλ 0-1

(76' Άρνολντ)



Δευτέρα 21/04

Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)



Εξ αναβολής αναμέτρηση 29ης αγωνιστική:

Τετάρτη 16/04

Νιουκάστλ-Κρίσταλ Πάλας (21:30)





Η επόμενη (34η) αγωνιστική:

Τρίτη 22/04

Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα (22:00)



Τετάρτη 23/04

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας (22:00)



Σάββατο 26/04

Τσέλσι-Έβερτον (14:30)

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Ίπσουιτς (17:00)

Σαουθάμπτον-Φούλαμ (17:00)

Γουλβς-Λέστερ (17:00)



Κυριακή 27/04

Μπρόνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16:00)

Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)



Παρασκευή 01/05

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπρέντφορντ (21:30)

