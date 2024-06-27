Αυτή η Εθνική είναι για μεγάλα πράγματα!



Δύο ημέρες μετά την επιβλητική νίκη επί του Μαυροβουνίου, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πραγματοποίησε ακόμα καλύτερη εμφάνιση, συνθλίβοντας τις Μπαχάμες με το εντυπωσιακό 102-75 στο τουρνουά Ακρόπολις, σε ένα ΣΕΦ με 10.000 φιλάθλους!



Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει το πολυαναμενόμενο φετινό ντεμπούτο του στην «γαλανόλευκη», δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση παρά την αγωνιστική απραξία 78 ημερών, η Ελλάδα έπαιξε απίθανο μπάσκετ, φτιάχνοντας την ψυχολογία της ενόψει του Προολυμπιακού στο ΣΕΦ, στις 2 και 7 Ιουλίου.

Το ματς:

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε τον αγώνα με τους Γουόκαπ, Καλάθη, Παπανικολάου, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Παπαγιάννη στην αρχική της πεντάδα. Όσον αφορά τον «Greek Freak», κάθε άλλο παρά… σκουριασμένος εμφανίστηκε έπειτα από την αγωνιστική απραξία 78 ημερών, με τον super star των Μπακς να μπαίνει καυτός στο ματς. Μαζί με τον Νικ Καλάθη, που έλυνε και… έδενε σε άμυνα και επίθεση (6 ασίστ στο 1ο δεκάλεπτο), ο Γιάννης πρόσφερε θέαμα από νωρίς με δύο alley oop και συνολικά με 8 πόντους στα πρώτα 4 λεπτά για το 11-8 υπέρ της «γαλανόλευκης».

Με την άμυνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος να έχει «πνίξει» τις Μπαχάμες, οι οποίες πήγαιναν συνεχώς σε iso παιχνίδι με πολλά τρίποντα (1/12 στην περίοδο), η Εθνική μας κυριάρχησε στο ματς. Χάρη στο εκπληκτικό τρανζίσιον και την γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας που ήταν απλά... απολαυστική, η «γαλανόλευκη» αύξανε διαρκώς τη διαφορά. Με τους Μήτογλου και Παπανικολάου να βρίσκουν εύκολους πόντους και τον Γουόκαπ να σκοράρει για τρεις προς το φινάλε, η Ελλάδα έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +13 για το 28-15!

Μετά από ένα άστοχο πρώτο δίλεπτο στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανέβασε τη διαφορά στο +16 για το 34-18 στο 13’, μετά από δύο διαδοχικά τρίποντα των Τολιόπουλου και Λαρεντζάκη, απόρροια της γρήγορης και σωστής κυκλοφορίας της μπάλας. Με το τέμπο του αγώνα να μην είναι στα ίδια επίπεδα του πρώτου δεκαλέπτου, η Εθνική μας συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, με μοναδική ουσιαστική απειλή να είναι ο Έντγκεκομπ.



Κρατώντας σταθερά τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων, η Εθνική μας βρήκε σκορ από πολλούς παίκτες, εκμεταλλευόμενη φυσικά και τα πέντε ομαδικά φάουλ από τις Μπαχάμες. Με ένα εκπληκτικό καλάθι του Παπανικολάου στο φινάλε από την 8η ασίστ του Καλάθη (!), η «επίσημη αγαπημένη» πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονου, ούσα μπροστά με 46-34, με την απίθανη συγκομιδή των 17 ασίστ!

Άκρως εντυπωσιακή ήταν και η εκκίνηση της Εθνική μας ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο! Ενδεικτικό είναι πως στα 4:30' πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, η Ελλάδα έτρεξε ένα απίστευτο 19-9 σερί, έχοντας ως πρωταγωνιστές όλη την πεντάδα των Καλάθη, Γουόκαπ, Παπανικολάου, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μήτογλου. «Χτυπώντας, τόσο από μέσα με τον Giannis, όσο και πίσω από τα 6,75μ. με τον Ντίνο και τον Τόμας, το σύνολο του Σπανούλη εκτόξευσε τη διαφορά στο +22 και το 65-43 στο 25'!

Παρά τις αλλαγές στα πρόσωπα λόγω ροτέισον, η «γαλανόλευκη», όχι μόνο δεν έχασε την επιθετική της ορμή, αλλά και την ένταση στην άμυνά της, αντιθέτως, κατάφερε και ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Με τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη να ξεχωρίζουν στο τελευταίο τρίλεπτο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας έφτασε μέχρι το +27, κλείνοντας την περίοδο με σκορ 77-50!

Κάπως έτσι, η τέταρτη και τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό να έχει την ευκαιρία να δώσει χρόνο στους παίκτες που βρισκόντουσαν στο... βάθος του πάγκου. Ακόμα και έτσι όμως, το πάθος και η ένταση ήταν στα... ύψη! Ενδεικτικό είναι πως οι Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Καλαϊτζάκης, Παπαγιάννης και Χαραλαμπόπουλος που χρησιμοποιήθηκαν στο δεκάλεπτο, πέτυχαν 25 πόντους. Με τον σέντερ της Φενέρ να κάνει θραύση και να πετυχαίνει 11 πόντους σε αυτό το διάστημα, αλλά και με τα τρίποντα των Τολιόπουλου, Λαρεντζάκη και Μωραΐτη, η Ελλάδα έφτασε ακόμα και στο +32 (99-67) στο 39', φτάνοντας στη νίκη με το εντυπωσιακό 102-75!



Τα δεκάλεπτα: 28-15, 46-34, 77-50, 102-75.

