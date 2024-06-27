Euro 2024: Οι διαιτητές στο Γερμανία-Δανία και στο Ελβετία-Ιταλία

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα δύο πρώτα παιχνίδια της φάσης των «16» στο Euro 2024.

Όπως ανακοινώθηκε από την UEFA, ο Πολωνός, Σιμόν Μαρτσίνιακ, θα είναι ο ρέφερι του Ελβετία-Ιταλία (29/6, 19:00), έχοντας για VAR τον συμπατριώτη του, Τόμας Κβιατκόφσκι, ενώ στο Γερμανία-Δανία (29/6, 22:00) πρώτος διαιτητής θα είναι ο Άγγλος, Μάικλ Όλιβερ, με VAR τον Στιούαρτ Άτγουελ.

Μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, ο Μαρτσίνιακ ήταν διαιτητής μόνο στο Βέλγιο-Ρουμανία, ενώ ο Όλιβερ σφύριξε τα Ισπανία-Κροατία και Σλοβακία-Ουκρανία.



