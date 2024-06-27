Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM ο Τάσος Νικολογιάννης.



Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» τόνισε πως μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γνωρίζουμε οριστικά τι θα συμβεί με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος έχει στα χέρια του μια πολύ καλή πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Ειδάλλως, οι «πράσινοι» θα ασχοληθούν με άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση στη θέση του αριστερού μπακ.



Όσον αφορά την απόκτηση του Ντραγκόφσκι από τη Σπέτσια, ανέφερε πως ο Πολωνός κίπερ γούσταρε να μείνει στον Παναθηναϊκό και εν τέλει έγινε αυτό που επιθυμούσε.



Ακούστε τι είπε για όλα τα μεταγραφικά ζητήματα και όσα γίνονται στην προετοιμασία:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.