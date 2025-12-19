Αντετοκούνμπο: «Είμαι η... πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή»

Πιο πολλά δημοσιεύματα για εκείνον και από τότε που βγήκε δύο φορές MVP ή πήρε το πρωτάθλημα με τους Μπακς βλέπει τις τελευταίες μέρες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού όλα τα ΜΜΕ ασχολούνται με το μέλλον του. Ο Greek Freak αστειεύτηκε για αυτή την πρωτοφανή για τον ίδιο συνθήκη, μιλώντας στα media.



«Το εκτιμώ… Είναι η πρώτη φορά που συζητάνε για μένα τόσο πολύ… Είμαι σπίτι με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και ο ακούω ότι ο Γιάννης πάει στους Γκρίζλις ή ο Γιάννης πάει στους Πίστονς. Είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή», είπε χαμογελώντας ο 31χρονος σούπερ σταρ.

Πάντως ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάνει καμία συζήτηση με τους Μπακς για το μέλλον του, αλλά δεν απέκλεισε να έχει κάνει τέτοιες κουβέντες ο εκπρόσωπός του.



