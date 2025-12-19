Αντετοκούνμπο: «Είμαι η... πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή»

Πιο πολλά δημοσιεύματα για εκείνον και από τότε που βγήκε δύο φορές MVP ή πήρε το πρωτάθλημα με τους Μπακς βλέπει τις τελευταίες μέρες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού όλα τα ΜΜΕ ασχολούνται με το μέλλον του. Ο Greek Freak αστειεύτηκε για αυτή την πρωτοφανή για τον ίδιο συνθήκη, μιλώντας στα media.
«Το εκτιμώ… Είναι η πρώτη φορά που συζητάνε για μένα τόσο πολύ… Είμαι σπίτι με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και ο ακούω ότι ο Γιάννης πάει στους Γκρίζλις ή ο Γιάννης πάει στους Πίστονς. Είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή», είπε χαμογελώντας ο 31χρονος σούπερ σταρ.
Πάντως ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάνει καμία συζήτηση με τους Μπακς για το μέλλον του, αλλά δεν απέκλεισε να έχει κάνει τέτοιες κουβέντες ο εκπρόσωπός του.
- Τρέλα με Ηλιόπουλο στα αποδυτήρια της ΑΕΚ-Ανακοίνωσε πριμ 500.000 ευρώ και πήδηξε στην αγκαλιά του Μουκουντί - Βίντεο
- Οφέρ Γιανάι: Επίθεση στον ιδιοκτήτη της Χάποελ και αφαίρεση διαρκείας σε οπαδό
- Conference League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» - Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.