Ελίνα Τζένγκο: Πήρε το διαμάντι στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη

Πρωτιά και διαμάντι για την Ελίνα Τζένγκο. Πρωτιά και διαμάντι για την Ελίνα Τζένγκο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 στον ακοντισμό, που ανήκει στην Team Future της bwin, πήρε την πρώτη θέση με βολή στα 64,57 στην πρώτη της προσπάθεια στο αγώνισμα στον τελικό των Diamond League που διεξάγεται στη Ζυρίχη, κερδίζοντας, εκτός του διαμαντιού, και τα 50.00 ευρώ που δίνει στους νικητές των αγωνισμάτων η Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου.

