Ολυμπιακός: Έρχεται στην Ελλάδα ο Μάντσα

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γκουστάβο Μάντσα, με τον νεαρό Βραζιλιάνο στόπερ να αναμένεται στην Ελλάδα την Παρασκευή για τις τελικές υπογραφές. Ο 21χρονος αμυντικός της Φορταλέζα ετοιμάζεται να φορέσει τα ερυθρόλευκα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες από τη Βραζιλία.



Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων προβλέπει ποσό ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Φορταλέζα θα διατηρήσει 15% ποσοστό μεταπώλησης. Ο Μάνσα αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, εντασσόμενος στο πλάνο ενίσχυσης της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού.

Ο ύψους 1.90μ. αριστεροπόδαρος στόπερ έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Προέρχεται από τις ακαδημίες της Παλμέιρας, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στη Φορταλέζα, όπου κατέγραψε 21 συμμετοχές με την U20 και 24 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα.



Η μεταγραφή του Μάνσα αποτελεί προϊόν στοχευμένου scouting από τους Πειραιώτες, οι οποίοι επένδυσαν σε έναν ποδοσφαιριστή με προοπτική εξέλιξης και μεταπωλητική αξία. Με την άφιξή του στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός ενισχύει το αμυντικό του οπλοστάσιο ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Fortaleza acerta venda de Gustavo Mancha ao Olympiacos por R$ 28,4 milhões https://t.co/BOYf7aeVD2 — O POVO (@opovo) August 28, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.