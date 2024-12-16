Βιέννη: Στο νοσοκομείο παίκτης της Ραπίντ μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε στον δρόμο

Σοκ έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στο αυστριακό και ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα η είδηση της άνανδρης επίθεσης που δέχθηκε ο Γκίντο Μπουργκστάλερ της Ραπίντ στους δρόμους της Βιέννης.



Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα της χώρας, ο 35χρονος επιθετικός, που έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από άγνωστο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν άγνωστα.



Ο άτυχος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκεί όπου θα παραμείνει για μερικές ημέρες, έχοντας ωστόσο ξεφύγει τον κίνδυνο.



«Η Ραπίντ εύχεται στον παίκτη της γρήγορη και χωρίς περιπλοκές ανάρρωση και εμπιστεύεται στις αρμόδιες αρχές ότι ο δράστης του εγκλήματος, άγνωστος ακόμη, θα οδηγηθεί γρήγορα στη δικαιοσύνη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου.



Οι Αρχές της Βιέννης βρίσκονται στην αναζήτηση του δράστη, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Wir sind sprachlos und zutiefst betroffen. Guido #Burgstaller wurde in der Nacht auf Samstag Opfer eines körperlichen Angriffs.



Die ganze Rapid-Familie steht dir bei, Burgi! 💚



▶️ https://t.co/txWCLNkRCA#SCR2024 pic.twitter.com/oIMaon9pyF December 16, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.