Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ στη Βιέννη: Στο νοσοκομείο παίκτης της Ραπίντ μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε στον δρόμο

Σάλος επικρατεί στην Αυστρία, με τον Γκίντο Μπουργκστάλερ της Ραπίντ Βιέννης να πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από άγνωστο και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο

Βιέννη: Στο νοσοκομείο παίκτης της Ραπίντ μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε στον δρόμο

Σοκ έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στο αυστριακό και ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα η είδηση της άνανδρης επίθεσης που δέχθηκε ο Γκίντο Μπουργκστάλερ της Ραπίντ στους δρόμους της Βιέννης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα της χώρας, ο 35χρονος επιθετικός, που έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από άγνωστο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν άγνωστα.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκεί όπου θα παραμείνει για μερικές ημέρες, έχοντας ωστόσο ξεφύγει τον κίνδυνο.

«Η Ραπίντ εύχεται στον παίκτη της γρήγορη και χωρίς περιπλοκές ανάρρωση και εμπιστεύεται στις αρμόδιες αρχές ότι ο δράστης του εγκλήματος, άγνωστος ακόμη, θα οδηγηθεί γρήγορα στη δικαιοσύνη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου.

Οι Αρχές της Βιέννης βρίσκονται στην αναζήτηση του δράστη, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αυστρία Βιέννη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark