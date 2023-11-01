El Pais: «Έτοιμος να πάει στην Ίντερ Μαϊάμι το 2024 ο Σουάρες»

Όλα δείχνουν πως ο Λουίς Σουάρες θα μετακομίσει στην Ίντερ Μαϊάμι. Σύμφωνα με την El Pais, ο Ουρουγουανός φορ θα δώσει τα οκτώ τελευταία παιχνίδια του με την Γκρέμιο και εν συνεχεία θα πάει στο MLS.

Εφόσον αυτό συμβεί, ο 36χρονος άσος θα σμίξει ξανά με τους Λιονέλ Μέσι, Σέρχιο Μπουσκέτς και Τζόρντι Άλμπα, με τους οποίους ήταν συμπαίκτης στην Μπαρτσελόνα.

Ο Σουάρες, που μετρά 19 γκολ και 15 ασίστ σε 45 εμφανίσεις με την ομάδα της Βραζιλίας, είναι επιστήθιος φίλος του Μέσι και φαίνεται πως εξ αρχής το σχέδιο ήταν να ανταμώσουν ξανά, αυτή τη φορά μετά τη Βαρκελώνη στο Μαϊάμι.

