Εξαπέλυσε επίθεση προς τους νέους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ερίκ Καντονά!

Σε δηλώσεις που έκανε, ο θρύλος της ομάδας ξεκαθάρισε ότι είναι αντίθετος με τις αποφάσεις που παίρνουν από τότε που ανέλαβαν τις τύχες του συλλόγου ο Τζιμ Ράτκλιφ και η INEOS, αναφέροντας ότι είναι σαν να προσπαθούν να καταστρέψουν τα πάντα, ενώ παράλληλα δεν σέβονται κανέναν, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των οπαδών.

«Από τότε που ήρθε ο Ράτκλιφ, αυτή η ομάδα των διευθυντών προσπαθούν να καταστρέψουν τα πάντα και δεν σέβονται κανέναν. Θέλουν ακόμη και να αλλάξουν το γήπεδο. Η ψυχή της ομάδας και του συλλόγου δεν βρίσκεται στους παίκτες. Όλοι οι άνθρωποι γύρω είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια.

Για εμένα, είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι αυτούς τους ανθρώπους όπως σέβεσαι τον προπονητή σου και τους παίκτες. Από τότε που ήρθε ο Ράτκλιφ, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δεν ήθελε τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον για πρεσβευτή του συλλόγου. Είναι κάτι περισσότερο από ένας θρύλος και νομίζω ότι πρέπει να βρούμε ξανά αυτή την ψυχή.

Για εμένα, η Άρσεναλ έχασε την ψυχή της όταν έφυγε από το Χάιμπουρι. Είναι όπως όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι και νιώθεις μια ιδιαίτερη ενέργεια. Μπορείτε να φανταστείτε τη Λίβερπουλ να παίζει σε άλλο γήπεδο από το Άνφιλντ; Αδύνατο. Δεν νομίζω ότι η Γιουνάιτεντ μπορεί να παίξει σε άλλο γήπεδο εκτός από το Όλντ Τράφορντ. Υποστηρίζω τη Γιουνάιτεντ επειδή την αγαπώ πραγματικά, αλλά τώρα αν ήμουν οπαδός και έπρεπε να επιλέξω έναν σύλλογο δεν νομίζω ότι θα επέλεγα τη Γιουνάιτεντ. Δεν αισθάνομαι κοντά σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Έχουν άλλη στρατηγική, άλλο σχέδιο. Για εμένα, πρέπει να σέβεσαι τον προπονητή και τους παίκτες σου. Ίσως εμείς να είμαστε ονειροπόλοι και αυτοί λαμβάνουν υπόψιν μόνο την οικονομία και τη στρατηγική. Μισώ αυτού του είδους τα πράγματα. Μισώ αυτού του είδους τις αποφάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερίκ Καντονά.

