Έτοιμος να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Λίβερπουλ ο Φαν Ντάικ. Ο αρχηγός των «Reds», του οποίου το υπάρχον συμβόλαιο ολοκληρώνεται μετά το τέλος της φετινής σεζόν, αναμένεται να παραμείνει κάτοικος «Άνφιλντ», αφού αποφάσισε να απορρίψει τις άλλες προτάσεις που είχε στα χέρια του και να παραμείνει στην ομάδα για την οποία αγωνίζεται από το 2018.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Athletic», οι συζητήσεις του Ολλανδού αμυντικού με τη Λίβερπουλ είχαν θετική κατάληξη, με την ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο πλευρών για νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας να είναι απλώς θέμα χρόνου.

Ο Φαν Ντάικ εντάχθηκε στη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2018, όταν αποκτήθηκε έναντι 85 εκατ. ευρώ από τη Σαουθάμπτον, έχοντας έκτοτε εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της και μετρώντας μέχρι και σήμερα 313 εμφανίσεις φορώντας τη φανέλα της.

Θυμίζουμε ότι ευτυχή κατάληξη για τους φίλους της Λίβερπουλ αναμένεται να έχει και η υπόθεση της ανανέωσης του Σαλάχ, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Αιγύπτιος βρίσκεται και εκείνος... μια ανάσα από την παραμονή του στους «Reds», ενώ ο Αλεξάντερ-Άρνοντ φαίνεται ότι θα μετακομίσει στη Μαδρίτη για χάρη της Ρεάλ.

