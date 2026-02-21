Έκπληξη από Μπαρτζώκα - Μιλουτίνοφ και Τζόουνς στην 12άδα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί και με τους τρεις σέντερ του στον αποψινό τελικό Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα είναι διαθέσιμος παρά την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί, με τον Ντόνταλ Χολ να είναι επίσης στη δωδεκάδα. Αντίθετα, εκτός εξάδας ξένων έμειναν ο Άλεκ Πίτερς και ο Φρανκ Νιλικίνα, με τον Μόντε Μόρις να κερδίζει τη μάχη στα γκαρντ.

Έτσι η εξάδα ξένων θα αποτελείται από τους Μόντε Μόρις, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ. Υπενθυμίζεται πως εκτός οκτάδας ξένων είναι οι ΜακΚίσικ, Έβανς και Φαλ.

