Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR: Ντέρμπι «αιωνίων» με φόντο την πρώτη κούπα της χρονιάς

Έφτασε η μεγάλη στιγμή για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς! Μετά από ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ και δυνατές συγκινήσεις, το Ηράκλειο της Κρήτης θα φιλοξενήσει απόψε το βράδυ τον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR (20:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ΕΡΤ 2) στο γεμάτο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Οι δύο «αιώνιοι» επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί που τους ακολουθούσε και έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής, δίχως να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες αγωνιστικές δυσκολίες. Οι «ερυθρόλευκοι» απέκλεισαν στα προημιτελικά την ΑΕΚ με σκορ 81-67, για να ακολουθήσει το εντυπωσιακό 91-67 επί του Αμαρουσίου στα ημιτελικά.

Όσον αφορά τους «πράσινους», η έλευση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έφερε νέο... αέρα στις τάξεις του «τριφυλλιού», το οποίο και έβγαλε αντίδραση μετά την κάκιστη εμφάνιση κόντρα στον Κολοσσό, φτάνοντας στον τελικό με δύο 30άρες απέναντι στον ΠΑΟΚ (101-71) και τον Ηρακλή (91-61).

Η σημερινή θα είναι το τρίτο φετινό αντάμωμα των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να έχει επικρατήσει στα δύο πρώτα ραντεβού. Συγκεκριμένα, στα μέσα Οκτωβρίου είχε νικήσει στο ΣΕΦ με σκορ 90-86 για το πρωτάθλημα, ενώ, στις 2 Ιανουαρίου είχε φύγει με το διπλό από το Telekom Center Athens με 87-82 για την Ευρωλίγκα. Παρ' όλα αυτά, το αποψινό αποτελεί ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς στη... μέση υπάρχει το μεγάλο κίνητρο της κατάκτησης του πρώτου τίτλου της χρονιάς.

Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός που είναι και ο πολυνίκης του θεσμού διεκδικεί τον 22ο τίτλο της ιστορίας του και δεύτερο διαδοχικό μετά την περσινή κατάκτηση επί του Ολυμπιακού με σκορ 79-75. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στην κορυφή του Κυπέλλου μετά τη σεζόν 2023/24 και να φτάσουν τα 13 τρόπαια στη διοργάνωση.

Αξιοσημείωτο είναι πως στην ιστορία του Κυπέλλου, οι δύο «αιώνιοι» έχουν συναντηθεί σε τελικό δώδεκα φορές κατά το παρελθόν, με το «τριφύλλι» να μετρά οκτώ κατακτήσεις και τους Πειραιώτες τέσσερις, με το πρώτο τους τελικό να χρονολογείται στις 2 Ιουνίου του 1979 στο Παναθηναϊκό Στάδιο μπροστά σε 30.000 θεατές!

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο τυπικά γηπεδούχος Ολυμπιακός θα έχει απόψε στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επέστρεψε την Παρασκευή στη χώρα μας από τις ΗΠΑ και τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Από εκεί και πέρα, ο Νίκολα Μιλουτόνοφ αναμένεται να δώσει το «παρών» στη 12άδα με ειδικό νάρθηκα για το κάταγμα που υπέστη στον αντίχειρά του, ενώ, το πρωί αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί. Όπως ανέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας, δεν είναι απίθανο να δούμε μια έκπληξη στη λίστα ξένων των «ερυθρόλευκων».

Για τον Παναθηναϊκό, τα πράγματα είναι πιο απλά καθώς δεν έχει απρόοπτα τραυματισμών, με το ενδιαφέρον πλέον να εστιάζεται στις επιλογές του Εργκίν Αταμάν για την εξάδα των ξένων και στο πως θα θελήσει ο Τούρκος τεχνικός να προσεγγίσει το ματς από τακτικής πλευράς. Ο απεσταλμένος του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για το Allwyn Final – 8 στο Ηράκλειο της Κρήτης, Γιώργος Πετρίδης, εκτίμησε πως ο ένας που θα «κοπεί» θα είναι ο Κένεθ Φαρίντ με το «τριφύλλι» να πηγαίνει στον τελικό με τους Χολμς και Μήτογλου στο «5», ενώ, αρκετές πιθανότητες να μείνει εκτός αγώνα συγκεντρώνει και ο Τι Τζέι Σορτς.

