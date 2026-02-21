Ένας σωσίας του Μπραντ Πιτ εθεάθη από τους δημοσιογράφους να κάνει βόλτες στα στενά της Ύδρας. Σε αντίθεση με τον σταρ του Χόλιγουντ, ο σωσίας του για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», περπατούσε μόνος, χωρίς συνοδεία.

Δείτε βίντεο:

Το νησί έχει μεταμορφωθεί σε κινηματογραφικό σκηνικό και τα σοκάκια έχουν κατακλυστεί από εκατοντάδες συντελεστές και κομπάρσους.

Χτες, από τη σχολή καλών τεχνών, που έχει στηθεί ένα βασικό σκηνικό της ταινίας και πραγματοποιούνται γυρίσματα, ο Χολιγουντιανός αστέρας χαιρέτησε τον κόσμο που συγκεντρώθηκε στο λιμάνι για να τον δει.

Ο Μπραντ Πιτ βόλτες έκανε επίσης βόλτες στα σοκάκια του νησιού το πρωί της Πέμπτης, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του.

