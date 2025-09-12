Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 αναμένεται να καθήλώσει όλη τη χώρα. Για όσους δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στη Ρίγα – με τους τελευταίους Έλληνες φιλάθλους να αναχωρούν το πρωί της Παρασκευής για τη Λετονία – υπάρχει η δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία μέσα από τη γιγαντοοθόνη του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Σε συνεργασία με τη NOVA, το Ίδρυμα προσκαλεί το κοινό να παρακολουθήσει συλλογικά τη μεγάλη αναμέτρηση, προσφέροντας μια ξεχωριστή αθλητική βραδιά. Οι προβολές των ημιτελικών της Παρασκευής (12/9) θα γίνουν στα Canal Steps.

Η ενημέρωση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Παρακολούθησε τους σημαντικότερους αγώνες του EuroBasket 2025 και της Εθνικής Ελλάδας σε μεγάλη οθόνη!

Από τις 13.30 έως τις 21.30 (έναρξη τελευταίου αγώνα)– κάθε αγώνας, κάθε στιγμή, κάθε καρδιοχτύπι!

Οι προβολές των αγώνων πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη NOVA.

Ημιτελικός

Γερμανία – Φιλανδία, Παρασκευή 12/9 στις 17.00, στα Canal Steps

Ελλάδα – Τουρκία, Παρασκευή 12/9 στις 21.00, στα Canal Steps

Μικρός τελικός

Κυριακή 14/9 στις 17.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα

Μεγάλος τελικός

Κυριακή 14/9 στις 21.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα».

Συνεχίζονται οι αφίξεις Ελλήνων φιλάθλων στη Ρίγα για τον ημιτελικό με την Τουρκία

Στο μεταξύ, από τα ξημερώματα της Παρασκευής έχουν αρχίσει οι αφίξεις των Ελλήνων φιλάθλων για τον αποψινό μεγάλο ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ απέναντι στην Τουρκία (21:00).

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ, τρεις από την Αθήνα και δύο από τη Θεσσαλονίκη, με τις αφίξεις να ολοκληρώνονται νωρίς το μεσημέρι. Οι Πελαργοί έχουν εξασφαλίσει 1.100 εισιτήρια, ενώ πέραν αυτών, υπάρχουν και αρκετοί μεμονωμένοι που έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους, αεροπορικά και για το ματς, τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες της Ευρώπης.

Χωρίς να μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις, στην «Αρένα Ρίγα» αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000 Έλληνες φίλαθλοι και πιθανότατα θα είναι ελαφρώς περισσότεροι από τους Τούρκους.

Από τα ξημερώματα έχουν αρχίσει και οι αφίξεις υψηλών προσώπων στη Ρίγα. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, μέλη της ομάδας που το 2005 κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ, είναι ήδη στη Λετονία, ενώ ταξίδεψε επίσης και ο πρόεδρος της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής.

Σημειώνεται πως η Παρασκευή είναι η πρώτη... φθινοπωρινή μέρα από τότε που έφτασε η Εθνική ομάδα στη Ρίγα. Η θερμοκρασία έπεσε στους 15-16 βαθμούς, ενώ υπάρχει ελαφρά βροχόπτωση.

