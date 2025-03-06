Έκανε σκόνη και θρύψαλα τη Ρεάλ ο Παναθηναϊκός με αναγεννημένο Μήτογλου

Παναθηναϊκός έτοιμος για όλα! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν δυσκολεύτηκε καθόλου, σάρωσε με σκορ 85-70 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες, ανεβαίνοντας στο 18-10 και κάνοντας ισχυρό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, οι «πράσινοι» έλεγξαν απόλυτα τα πράγματα, έχοντας διαρκώς το προβάδισμα. Οι Μαδριλένοι έκαναν αρκετές απόπειρες να επιστρέψουν από τις διψήφιες διαφορές, όμως όλες έμειναν ημιτελείς, αφού ο Παναθηναϊκός είχε πάντα απάντηση, με αποτέλεσμα να φτάσει στην εύκολη νίκη.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο αναγεννημένος Ντίνος Μήτογλου, που έκανε ένα από τα καλύτερά του φετινά παιχνίδια με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και μπόλικη δουλειά στην άμυνα. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Κέντρικ Ναν με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ 11 πόντους και 9 ασίστ είχε ο Τζέριαν Γκραντ. 12 πόντοι και 6 ριμπάουντ για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, «μεστή» εμφάνιση με 10 πόντους και 7 ασίστ από τον Κώστα Σλούκα.

Το ματς

Οι δύο ομάδες μπήκαν νευρικά στο παιχνίδι και χρειάστηκαν περίπου 2:30 λεπτά για να βρουν καλάθι. Αυτός που άνοιξε τελικά το σκορ ήταν ο Χεζόνια από κοντά, με τον Γκέιμπριελ να γράφει το 2-2. Ο Γκραντ έτρεξε στο τρανζίσιον και σκόραρε (4-2), ενώ ο Χουάντσο με τρίποντο έγραψε το 7-4. Ο Χεζόνια έπαιζε μόνος του για τη Ρεάλ (7-6), όμως ο Ναν πρώτα έδωσε ωραία ασίστ στον Χουάντσο και έπειτα κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 11-6. Ο Ισπανός συνέχισε το εντυπωσιακό του παιχνίδι με τρίποντο (14-7), πριν ο Ταβάρες μειώσει από κοντά με χουκ σε 14-9. Αμπάλδε και Ναν αντάλλαξαν λέι απ, ενώ ο Όσμαν έβαλε τρίποντο για το 19-11. Ο Ναν έτρεξε ξανά στον αιφνιδιασμό και ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (22-11), ενώ έβαλε buzzer beater μπροστά στον Χεζόνια διαμορφώνοντας το 24-13 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Χεζόνια συνέχισε το προσωπικό του σοόυ, όμως ο Μήτογλου του απάντησε με τρίποντο για το 27-15. Ο Γιουλ πέτυχε γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή (27-17), με τον Ναν να βάζει ένα ακόμη πολύ δύσκολο τρίποντο για το 33-19. Μούσα και Ταβάρες έφεραν πιο κοντά τη Ρεάλ (33-25), με τον Γκονθάλεθ να καρφώνει εντυπωσιακά για το 33-27. Ο Σλούκας έκοψε το σερί των φιλοξενούμενων με λέι απ (35-27), με τον Γιουλ να βάζει ένα δύσκολο σουτ από μέση απόσταση για το 35-29. Ο Μπράουν έδωσε σημαντική λύση με τρίποντο μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Μήτογλου (38-29), ενώ Μούσα και Σλούκας αντάλλαξαν καλάθια για το 40-31. Ο Γκαρούμπα έκανε ωραίο κάρφωμα (40-33) και διαμόρφωσε το τελικό σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γκραντ βρήκε στόχο σε τρίποντο και επανέφερε τη διψήφια διαφορά (43-33), ενώ ο Γκέιμπριελ έβαλε πέντε συνεχόμενους πόντους για το 48-33. Ο Χεζόνια έβαλε το πρώτο τρίποντο της Ρεάλ στο παιχνίδι (48-36), με τον Μούσα να σκοράρει από κοντά στη λήξη του χρόνου για το 48-38. Ο Ταβάρες έκανε φόλοου κάρφωμα και συνέχισε το σερί της Ρεάλ (48-40), πριν ο Χεζόνια κρεμαστεί από το καλάθι του Παναθηναϊκού για το 48-42. Όσμαν και Ταβάρες έβαλαν από δύο βολές, ενώ ο Καμπάτσο με λέι απ έγραψε το 50-46. Ο Γκραντ έδωσε ανάσα στον Παναθηναϊκό με γκολ φάουλ (53-46), πριν ο Ναν βάλει ένα απίστευτο κάρφωμα και φάουλ μπροστά στον Ταβάρες για το 56-48. Ο Αμερικανός έχασε τη βολή, όμως ο Χεζόνια στην προσπάθειά του για ριμπάουντ έβαλε αυτοκαλάθι (57-48). Οι «πράσινοι» έκλεψαν την μπάλα και ο Μήτογλου με διπλή προσπάθεια έκανε και πάλι τη διαφορά διψήφια (59-48}, ξεσηκώνοντας τον κόσμο. Ο Όσμαν πήρε βολές μετά από κλέψιμο του Μήτογλου και τις έβαλε (61-48), πριν ξαναπάει στη γραμμή και βάλει δύο σουτ για το 63-50. Ο Γιουλ έβαλε τρίποντο στη λήξη της περιόδου για το 63-53.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ναν έκανε λάθος και ο Μούσα σκόραρε για το 63-55. Ο Χουάντσο και ο Μήτογλου έβαλαν από μία βολή (65-57), με τον Έλληνα φόργουορντ να πετυχαίνει μεγάλο τρίποντο για το 68-59. Μετά από κλέψιμο, ο Σλούκας έφυγε μόνος του στο τρανζίσιον και σκόραρε λέι απ (70-59) ξανακάνοντας διψήφιο το προβάδισμα των γηπεδούχων. Ο Ναν βρήκε στόχο μετά από ώρα (72-61), με τον Γιουλ να βάζει ένα από τα λίγα τρίποντα της Ρεάλ για το 72-64. Ο Ναν πήρε την ασίστ του Σλούκα (74-64), όμως ο Καμπάτσο απάντησε γρήγορα για το 74-66. Ο Μήτογλου συνέχισε το καταπληκτικό του παιχνίδι (76-66), και ο Χεζόνια το δικό του γράφοντας το 76-68. Ο Γκραντ πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο (79-68), ενώ ο Μήτογλου πήρε την ασίστ του Σλούκα και υπέγραψε το +14 (82-68). Ο Χουάντσο πέτυχε γκολ φάουλ, με όλα πλέον να τελειώνουν και τον Παναθηναϊκό να παίρνει την άνετη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-13, 40-33, 63-53, 85-70

