Panathinaikos… ξανά, κατάπιε τη Φιορεντίνα και βλέπει οκτάδα στο Conference League

Παναθηναϊκός από τα παλιά, πάτησε τη Φιορεντίνα στο ΟΑΚΑ και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Conference League!



Η ομάδα του Ρούι Βιτόρια επικράτησε 3-2 των «βιόλα» σε ένα ματς με τρομερό ρυθμό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς και Τετέ να βρίσκουν δίχτυα για τους «πράσινους».

Οι Ιταλοί κατάφεραν να συνέλθουν από το γρήγορο 2-0 των γηπεδούχων και ισοφάρισαν μέσα σε λίγα λεπτά (19’-23’), είχαν εν συνεχεία ακυρωθέν γκολ αλλά στο δεύτερο μέρος δεν είχαν απαντήσεις την πίεση του Παναθηναϊκού, που είχε και δοκάρι στο φινάλε.



Πρόβλημα προέκυψε στην ελληνική ομάδα με τον Κώτσιρα, που αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο ημίχρονο.

Στο μυαλό του Κόουτς

Σχηματισμό 4-3-3 επέλεξε ο Ρούι Βιτόρια, με τον Ντραγκόφσκι στο τέρμα και τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Αράο και Μλαντένοβιτς στην άμυνα. Στα χαφ βρέθηκαν οι Μαξίμοβιτς, Σιώπης και Ουναΐ, με Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα της επίθεσης, της οποίας ηγήθηκε ο Σφιντέρσκι.



Από την άλλη, ο Ραφαέλε Παλαντίνο παρέταξε την ομάδα του με 3-5-2, έχοντας κάτω από τα δοκάρια τον Τερατσιάνο και τους Μορένο, Κομούτσο και Ρανιέρι στην άμυνα. Ντοντό, Ρίτσαρντσον, Μαντραγκόρα, Φατζόλι και Γκόζενς αποτέλεσμα την πεντάδα στα χαφ, με τους Μπελτράν και Κεν μπροστά.

Το Ματς

Το ξεκίνημα ήταν ονειρικό για τους γηπεδούχους, που πήραν το προβάδισμα μέσα σε πέντε λεπτά αγώνα!



Ο Μαξίμοβιτς έστρωσε στον Σφιντέρσκι και εκείνος έπιασε ένα ασύλληπτο πλασέ από το ύψος της περιοχής, αφήνοντας άγαλμα τον Τερατσιάνο και ανοίγοντας έτσι το σκορ.

Οι «βιόλα» κλήθηκαν από νωρίς να ανεβάσουν ρυθμό, με την κεφαλιά του Ρανιέρι στο 11’ να περνά άουτ, ωστόσο οκτώ λεπτά αργότερα ήρθε και το δεύτερο γκολ για τους «πράσινους»!



Ο Τζούριτσιτς έκανε το σουτ και είδε τον τερματοφύλακα της Φιορεντίνα να χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του και τον Μαξίμοβιτς να εκμεταλλεύεται το λάθος για να κάνει το 2-0.

Κάπου εκεί ωστόσο, η ομάδα του Ρούι Βιτόρια έδειξε να... παγώνει. Μέσα σε ένα λεπτό, ο Μπελτράν μείωσε παίρνοντας ανενόχλητος την κεφαλιά μέσα από την περιοχή μετά από μπαλιά του Γκόζενς, ενώ στο 23’ ο Φατζόλι ισοφάρισε με κοντινό σουτ που βρήκε στον Αράο!



Οι φιλοξενούμενοι είχαν πια το μομέντουμ και έψαξαν την ολική ανατροπή, με Κεν και Μαντράγκορα να απειλούν μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων στο 37’.



Στο 44’, ο Μορένο έκανε το 3-2 από κοντά μετά από κεφαλιά του Κομούτσο στο δοκάρι, με το γκολ ωστόσο να ακυρώνεται, ορθώς, για οφσάιντ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να δείχνουν μεγάλη διάθεση και πράγματι, σε δέκα λεπτά από τη σέντρα δικαιώθηκαν.



Μετά από εξαιρετική κίνηση στη μεσαία γραμμή, ο Σιώπης βρήκε τον Τζούριτσιτς και εκείνος γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Τετέ, που με εξαιρετικό πλασέ έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του!

Στο 61ο λεπτό, ο Ντραγκόφσκι μπλόκαρε την κεφαλιά του Ρανιέρι μετά από εκτέλεση κόρνερ, με τον Σφιντέρσκι να είναι άστοχος στο 65’ και τον Τερατσιάνο να αποκρούει εντυπωσιακά το σουτ του Ουναΐ πέντε λεπτά αργότερα.



Ο Παναθηναϊκός έφτασε μία ανάσα από το 4-2 στο 83’, όταν ο εξαιρετικός Τζούριτσιτς συνέκλινε από τα αριστερά και έπιασε εξαιρετικό πλασέ, το οποίο όμως σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι των «βιόλα».

MVP: Μπόλικοι οι διακριθέντες των νικητών, όμως θα σταθούμε στον Φίλιπ Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος έκανε εξαιρετικό ματς, έχοντας συμμετοχή και στα τρία γκολ της ομάδας του! Στο 1-0 έχει τροφοδοτήσει τον Μαξίμοβιτς που έστρωσε στον Σφιντέρσκι, στο δεύτερο τέρμα του Παναθηναϊκού έχει κάνει το σουτ που απέκρουσε ο Τερατσιάνο, ενώ στο 55’ πιστώνεται την ασίστ στον Τετέ. Θα μπορούσε δε να έχει και γκολ, αλλά του το στέρησε το δοκάρι στο τέλος...



Η... σφυρίχτρα: Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα ο Λάμπρεχτς, που χρειάστηκε τη συμβολή του VAR προκειμένου να ακυρώσει σωστά το γκολ της Φιορεντίνα στο φινάλε του πρώτου μέρους.



Οι ενδεκάδες των ομάδων



Παναθηναϊκός (Ρ. Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (35’ Βαγιαννίδης), Ίνγκασον, Αράο, Μλαντένοβιτς, Μαξίμοβιτς (76’ Τσέριν), Σιώπης, Ουναΐ, Τετέ, Τζούριτσιτς (90+2’ Μαντσίνι), Σφιντέρσκι (76’ Ιωαννίδης)



Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Φικάι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Νταμπίζας



Φιορεντίνα (Ρ.Παλαντίνο): Τερατσιάνο, Μορένο, Κομούτσο, Ρανιέρι, Ντοντό, Ρίτσαρντσον (59’ Κατάλντι), Μαντράγκορα, Φατζόλι (76’ Παρίζι), Γκόζενς, Μπελτράν (76’ Γκούντμουντσον), Κεν



Στον πάγκο: Μαρτινέλι, Ντε Χέα, Πόνγκραντσιτς, Τζανιόλο, Μπαροντσέλι, Καπρίνι, Χάρντερ



Διαιτητής: Λάμπρεχτς (Βέλγιο)

Βοηθοί: Ντε Βάιρντ, Μοντενί (Βέλγιο)

4ος: Σμετ (Βέλγιο)

VAR: Φαν Ντρις, Μπότερμπεργκ (Βέλγιο)

