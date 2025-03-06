Λογαριασμός
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Βασικός ο Γιάρεμτσουκ

Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» έγινε γνωστή, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δίνει φανέλα βασικού στον Γιάρεμτσουκ, αφήνοντας στον πάγκο τον Κωστούλα

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νορβηγία απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Europa League.

Ο Τζολάκης είναι στην εστία, με τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Ο Μουζακίτης επιστρέφει στο αρχικό σχήμα στο πλάι του Έσε, με τους Πάλμα, Ζέλσον να βρίσκονται στα φτερά και ο Τσικίνιο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιάρεμτσουκ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα – Μουζακίτης, Έσε – Ζέλσον, Τσικίνιο, Πάλμα - Γιάρεμτσουκ

Στον πάγκο οι Πασχαλάκης, Αναγνωστόπουλος, Πιρόλα, Στάμενιτς, Βέλντε, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Κωστούλας.

Η ενδεκάδα της Μπόντο/Γκλιμτ (Κιέτιλ Κνούτσεν): Χάικιν – Σίεβολντ, Γκούντερσεν, Μπιόρτουφτ, Μπιόρκαν – Μπεργκ, Έβιεν, Φετ – Μπλόμπεργκ, Χογκ, Χάουγκε.

Στον πάγκο για τους Νορβηγούς οι Λουντ, Μπρόντμπο, Νίλσεν, Γουεμπανιόμο, Όκλεντ, Σάλτνες, Χέλμερσεν, Μάτα, Σόρλι, Χάνσεν, Μίκελσεν, Γιένσεν.

