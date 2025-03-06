Χωρίς απρόοπτα η 12άδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τη Ρεάλ

Σε λίγη ώρα, ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο μεγάλο ντέρμπι της 28ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Πριν από λίγο, έγιναν γνωστές οι 12άδες των δύο ομάδων, με εκείνη των «πράσινων» να μην έχει απρόοπτα, καθώς, όλοι όσοι ήταν ετοιμοπόλεμοι, βρίσκονται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν!

Οι 12άδες του αγώνα:



Παναθηναϊκός: Καλαϊτζάκης, Μπράουν, Σλούκας, Οσμάν, Σαμοντούροφ, Παπαπέτρου, Γκραντ, Πλάις, Ναν, Γκέιμπριελ, Χουάντσο, Μήτογλου.



Ρεάλ Μαδρίτης: Αμπάλδε, Καμπάτσο, Γκονζάλεθ, Χεζόνια, Μούσα, Γκαρούμπα, Ιμπάκα, Φερνάντο, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίζ, Εντιαγέ.

