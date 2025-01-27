Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Μπετανκόρ

Παίκτης του Ολυμπιακού και με τη βούλα είναι ο Χεφτέ Μπετανκόρ.

Μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Αντρέ Όρτα, οι «ερυθρόλευκοι» σφράγισαν και την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού.

Η σχετική ανακοίνωση (στην οποία δεν διευκρινίζεται αν ο παίκτης θα παραμείνει ως δανεικός στον Πανσερραϊκό ως το τέλος της σεζόν) αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γέφτε Μπετανκόρ Σάντσεθ.

Ο 31 ετών Ισπανός επιθετικός, γεννημένος στις 6/7/1993, μετρά εφέτος με τον Πανσερραϊκό 14 γκολ σε 17 συμμετοχές στο Πρωτάθλημα και ακόμα δύο σε τρεις συμμετοχές στο Κύπελλο.

Με την ομάδα των Σερρών έχει πετύχει συνολικά 20 τέρματα σε 36 παιχνίδια από τον Ιανουάριο του 2024 έως σήμερα.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Κύπρο για λογαριασμού της Πάφου, στη Ρουμανία σε CFR Cluj, FCV Farul και Voluntari, στην Αυστρία σε SV Ried, SV Mattersburg, Vorwarts Steyr και Stadl-Paura, ενώ στην πατρίδα του έχει περάσει από Ontinyent, Hercules, CD Tenerife, Eldense, Union Viera, Las Palmas, Arandina και UD San Fernando».

