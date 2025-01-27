Στο τιμόνι της εθνικής Ισπανίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα συνεχίσει να βρίσκεται ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, όπως ανακοίνωσε σήμερα (27/01) η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας.

Το συμβόλαιο του 68χρονου ομοσπονδιακού εκλέκτορα των «φούριας ρόχας» έληγε κανονικά το 2026, ωστόσο η κατάκτηση του Euro 2024 οδήγησε στην… επιβράβευσή του, με ένα καινούργιο, μέχρι το 2028!

Με την εν λόγω απόφαση να προκύπτει στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας την Δευτέρα (27/01) και ακολούθως να γνωστοποιείται μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Ο Ντε Λα Φουέντε κάθεται στον πάγκο της Ισπανίας από το 2022, μετά από την αποτυχία της πατρίδας του στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

🇪🇸 Luis de la Fuente renueva como seleccionador nacional hasta el año 2028.



➡️ La RFEF apuesta por la continuidad del técnico de la @SEFutbol que ha llevado a España a la conquista de la última edición de la Eurocopa y de la UEFA Nations League.



ℹ️ https://t.co/WJEVQCtBbf pic.twitter.com/sZo6pODcHq — RFEF (@rfef) January 27, 2025

