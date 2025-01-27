Λογαριασμός
Ανανέωσε με την Ισπανία μέχρι το 2028 ο Ντε Λα Φουέντε

Στον πάγκο της εθνικής Ισπανίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θα παραμείνει ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας

Ντε Λα Φουέντε

Στο τιμόνι της εθνικής Ισπανίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα συνεχίσει να βρίσκεται ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, όπως ανακοίνωσε σήμερα (27/01) η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας.

Το συμβόλαιο του 68χρονου ομοσπονδιακού εκλέκτορα των «φούριας ρόχας» έληγε κανονικά το 2026, ωστόσο η κατάκτηση του Euro 2024 οδήγησε στην… επιβράβευσή του, με ένα καινούργιο, μέχρι το 2028!

Με την εν λόγω απόφαση να προκύπτει στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας την Δευτέρα (27/01) και ακολούθως να γνωστοποιείται μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Ο Ντε Λα Φουέντε κάθεται στον πάγκο της Ισπανίας από το 2022, μετά από την αποτυχία της πατρίδας του στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ισπανία Εθνική
