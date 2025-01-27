Επίσημο: Ανακοίνωσε τη μεγάλη επιστροφή Όρτα ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ξανά, με κάθε επισημότητα, ο Αντρέ Όρτα. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου, ο οποίος είχε συμβολή στην κατάκτηση του Conference League την περασμένη περίοδο.



Ο 28χρονος άσος αγωνιζόταν στην Μπράγκα, με την οποία φέτος είχε 1 γκολ και 5 ασίστ σε 22 εμφανίσεις.

Η Μπράγκα στην ανακοίνωση της παραχώρησης του παίκτη, αναφέρει πως υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και προσθέτει πως το ποσό αυτό θ' αυξηθεί κατά 2 εκατομμύρια ανάλογα την επίτευξη των στόχων που συμπεριλήφθηκαν στο deal.

Παράλληλα, οι Πορτογάλοι εξασφάλισαν κι ένα ποσοστό μεταπώλησης του Όρτα που φτάνει στο 15% για μελλοντική μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι, αλλά και τον Χεφτέ Μπετανκόρ, που το πιθανότερο είναι να παραμείνει δανεικός ως το τέλος της σεζόν στον Πανσερραϊκό.



Ο Όρτα επιθυμούσε από πέρσι το καλοκαίρι διακαώς την παραμονή του στον Ολυμπιακό, αλλά λόγω των απαιτήσεων της Μπράγκα αυτό δεν κατέστη εφικτό. Όμως η ιδέα μέσα του δεν άλλαξε και έτσι, όπως ακριβώς και πέρσι, μετακομίζει στην Αθήνα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.



H ανακοίνωση:



Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου, Αντρέ Φιλίπε ντα Λουζ Όρτα.



Ο 28χρονος μέσος, γεννημένος στις 7 Νοεμβρίου 1996, θα ενισχύσει τον Θρύλο, τη φανέλα του οποίου φόρεσε στο δεύτερο μισό της περασμένης αγωνιστικής περιόδου (21 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ), κατακτώντας το UEFA Europa Conference League.



Εφέτος με τη SC Braga έχει αγωνιστεί σε 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με ένα γκολ και πέντε ασίστ.



Αντρέ, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει.

