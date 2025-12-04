Στις 07:45 το πρωί, η Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ξεκίνησε τη διαδρομή της προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο από την Ακρόπολη. Στη λαμπαδηδρομία συμμετείχαν αρκετές γνωστές προσωπικότητες, ανάμεσά τους και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Λίγο μετά τις 08:30 το πρωί, η κ. Γκίλφοϊλ, φορώντας την ειδική στολή της λαμπαδηδρομίας με σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη Φλόγα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
Τη δάδα τής την παρέδωσε ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, Στέφανος Χανδακάς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.