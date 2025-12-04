Στις 07:45 το πρωί, η Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ξεκίνησε τη διαδρομή της προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο από την Ακρόπολη. Στη λαμπαδηδρομία συμμετείχαν αρκετές γνωστές προσωπικότητες, ανάμεσά τους και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Λίγο μετά τις 08:30 το πρωί, η κ. Γκίλφοϊλ, φορώντας την ειδική στολή της λαμπαδηδρομίας με σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη Φλόγα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Τη δάδα τής την παρέδωσε ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, Στέφανος Χανδακάς.

Πηγή: skai.gr

