Πολύ άσχημα νέα για τον Νίκο Σαργκάνη. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας δίνει μάχη για τη ζωή του, νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο των Αθηνών, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το «φάντομ» του ελληνικού ποδοσφαίρου ταλαιπωρείται από τον καρκίνο εδώ και έναν χρόνο περίπου και πλέον βρίσκεται σε κώμα.

Πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων γκολκίπερ (αν όχι ο κορυφαίος) που έβγαλε ο τόπος μας. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ηλυσιακό (1974-77), ενώ στη συνέχεια έπαιξε στην Καστορία (1977-80), προτού αγωνιστεί αρχικά για μία πενταετία στον Ολυμπιακό (1980-85) και φορέσει άλλα τόσα χρόνια τη φανέλα του Παναθηναϊκού (1985-90), ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Αθηναϊκός (1990-92).

Ο Νίκος Σαργκάνης, ο οποίος έχει γεννηθεί στις 13 Ιανουαρίου του 1954, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα (1980-81, 1981-82, 1982-83) με τον Ολυμπιακό και ένα Κύπελλο (1981), συν δύο πρωταθλήματα (1895-86, 1989-90) με τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο σήκωσε τρία Κύπελλα (1986, 1988, 1989). Πάντως, ο παρθενικός τίτλος της καριέρας του ήταν το Κύπελλο του 1980 με την Καστοριά με τα 5-2 επί του Ηρακλή στον τελικό.

Όσον αφορά την Εθνική, υπερασπίστηκε την εστία της σε 58 αναμετρήσεις, με την εμφάνισή του κόντρα στη Δανία για τα προκριματικά του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος να αποτελεί τον λόγο που κόλλησε το παρατσούκλι «φάντομ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.