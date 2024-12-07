Euroleague: Άγγιξε το θαύμα ο Ολυμπιακός, αλλά η Παρί συνέχισε το παραμύθι της

«Άγγιξε» την επική ανατροπή, αλλά τελικά πλήρωσε την κακή εικόνα που παρουσίασε στις τρεις πρώτες περιόδους και ηττήθηκε από την Παρί στο «καυτό» ΣΕΦ ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν κατώτεροι της περίστασης για τρεις περιόδους και μπήκαν στην τέταρτη περίοδο όντας πίσω με διαφορά 20 πόντων (60-80), όντας πολύ άστοχοι και εγκλωβισμένοι στον φρενήρη ρυθμό των φιλουξενούμενων, όμως βρήκαν επική αντεπίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο, παίζοντας εξαιρετικές άμυνες και περνώντας μπροστά με 82-80, μετά από απίθανο σερί 22-0! Ωστόσο, η Παρί βρήκε ξανά τις λύσεις στην «τελική ευθεία», παίρνοντας τελικά τη νίκη με 96-90.

Έτσι, οι Γάλλοι συνεχίζουν την... παραμυθένια πορεία τους στη φετινή Ευρωλίγκα, πανηγυρίζοντας τη δέκατη συνεχόμενη νίκη τους και παραμένοντας μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Ολυμπιακός έπεσε στο 9-5 και ισοβαθμεί στην τρίτη θέση με Μονακό και Μπάγερν.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν οι Φουρνιέ (25π με 3/4 τρίποντα, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα) και Βεζένκοφ (18π, 5 ριμπ), ενώ για τους νικητές ξεχώρισαν σε ένα ακόμα παιχνίδι τους οι Σόρτς (21π, 8 ασίστ) και Χίφι (20π).

Το ματς:

Με Γουόκαπ, Βιλντόζα, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος δεν είχε διαθέσιμους τους Φαλ, Ράιτ και Έβανς, ενώ ο Τιάγκο Σπλίτερ της «πάνοπλης» Παρί, επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Σορτς, Γουόρντ, Ουατάρα, Γιάντουνεν και Χέιζ.

«Κρύος» στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός, δεν κατάφερε να σκοράρει στα πρώτα 2:20, δίνοντας το δικαίωμα στην Παρί να προηγηθεί 4-0 με Σορτς και Χέιζ. Ο Μιλουτίνοφ έβαλε τους πρώτους πόντους των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες επιθετικά στα πρώτα λεπτά, ενώ η Παρί προηγήθηκε με 7-2 και με 10-5, χάρη σε τρίποντο του Χίφι.

Σε εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό μέσα από τη βελτίωσή του στην άμυνα και χτύπησε την αντίπαλό του με συνεχόμενους αιφνιδιασμούς, ενώ ο Φουρνιέ με τρίποντο και φάουλ ισοφάρισε σε 13-13! Οι δύο ομάδες πήγαν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι και τη λήξη της πρώτης περιόδου, με τον Βεζένκοφ να φτάνει από νωρίς τους 8 προσωπικούς πόντους και με τον Πίτερς να ευστοχεί σε buzzer-beater floater, για το 21-21.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον… δαιμόνιο Σορτς να βάζει εκ νέου μπροστά την Παρί και με τον Γκος να μειώνει σε 23-25 με ακροβατικό καλάθι-φάουλ, πριν ο Χίφι «γράψει» το 23-27 και ο Σορτς εκτελέσει εύστοχα τρεις βολές που του δόθηκαν μετά από challenge του Σπλίτερ, βάζοντας τους φιλοξενούμενους για πρώτη φορά στο +7 (23-30). Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός έπαιξε ξανά συνεχόμενες άψογες άμυνες, με τους Γκος, Βιλντόσα και Πίτερς να σκοράρουν για να ξαναφέρουν το ματς στον πόντο (31-32), όμως εκεί οι «ερυθρόλευκοι» σπατάλησαν διαδοχικές ευκαιρίες για να πάρουν το προβάδισμα, αφού Γκος και Παπανικολάου αστόχησαν σε φαινομενικά εύκολα λέι απ.

Ο Χίφι με βολές έκανε το 31-36, ο ΜακΚίσικ απάντησε με καλάθι-φάουλ, αλλά έχασε τη βολή, πριν ο Ντόρσεϊ ισοφαρίσει με μεγάλο τρίποντό του σε 36-36. Ο Λο απάντησε άμεσα και με τον ίδιο τρόπο για το 36-39, ενώ η Παρί συνέχισε να δίνει… φρενήρη ρυθμό στο ματς και να σκοράρει με συνεχόμενους αιφνιδιασμούς της, ξεφεύγοντας ξανά με 38-43. Ο Χίφι έκανε το 40-46 με τρίποντο, ο Ουατάρα σκόραρε με λέι απ για το 41-48 και ο Σορτς έβαλε μία βολή για το +8 (41-49) της Παρί, ενώ ο Γουόκαπ ευστόχησε σε τρίποντο για το πρώτους του πόντους στη βραδιά και με 3 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της δεύτερης περιόδου, διαμορφώνοντας το 44-49 του πρώτου ημιχρόνου.



Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά στο δεύτερο μισό του αγώνα, επιτρέποντας στην Παρί να συνεχίζει να βρίσκει συνεχώς πόντους από τους αιφνιδιασμούς της, και με τον Σορτς να ηγείται την επιθέσεών της, ξέφυγε με 47-55, πριν ο Χίφι κλέψει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Βεζένκοφ, για να της δώσει για πρώτη φορά στο ματς διψήφιο προβάδισμα (47-57).

Οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν μόλις τρεις πόντους από βολές στα πρώτα 4,5 αγωνιστικά λεπτά της τρίτης περιόδου, επιτρέποντας στην Παρί να ξεφύγει με 47-62 χάρη σε τρίποντο του Μάλκολμ, ενώ ο Χίφι ευστόχησε και αυτός για τρεις, διαμορφώνοντας το 49-65. Ο ΜακΚίσικ μείωσε σε 52-65 σκοράροντας το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι του Ολυμπιακού στην τρίτη περίοδο, με το ρολόι να δείχνει 4:09, ενώ ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι άστοχος (4/14 τρίποντα), ενώ η αντίπαλός του έβρισκε με συνέπεια τρόπους να τον «πληγώσει», διατηρώντας την υπέρ της διαφορά σε διψήφια επίπεδα (56-69). Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει σκοράρει μόνο 11 πόντους και με τους 8 από αυτούς να έρχονται από βολές, ενώ η Παρί μπήκε στην «τελική ευθεία» του ματς ούσα μπροστά με 73-60.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι άστοχος και στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, μένοντας χωρίς καλάθι για 3,5 ολόκληρα λεπτά και επιτρέποντας στην Παρί να εκτοξεύσει την υπέρ της διαφορά στο +20 (60-80). Σε εκείνο το σημείο του ματς και με κάτι περισσότερο από 5 λεπτά να απομένουν για το φινάλε, ο Φουρνιέ μείωσε με τρίποντό του σε 63-80 και… σήμανε την επική αντεπίθεση, με τους γηπεδούχους να βελτιώνουν κατακόρυφα την άμυνά τους και ναα φτιάχνουν απίθανο σερί 22-0 για να περάσουν μπροστά με 82-80!

Ωστόσο, στην «τελική ευθεία» του ματς ο Χίφι ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο, για το 82-83 και το πρώτο καλάθι της μετά από 5 αγωνιστικά λεπτά, ο Σορτς έβαλε και εκείνος τρίποντο για το 82-86, ενω΄Βεζένκοφ και Γκος ισοφάρισαν ξανά (86-86). Με 40'' για το τέλος, Βεζένκοφ και Πίτερς έχασαν ενα επιθετικό ριμπάουντ μέσα από τα χέρια τους και ο Λο έβαλε τεράστιο τρίποντο για το 86-89, ο Φουρνιέ μείωσε με δικό του τρίποντο σε 90-91, αλλά ο χρόνος δεν έφτανε και ο Ολυμπιακός τελικά ηττήθηκε με 90-96.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 44-49, 60-73, 90-96

