Μπακς: 30 χρόνια Giannis, 30 κορυφαίες στιγμές του «Greek Freak» στα γήπεδα του ΝΒΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στα πρώτα... άντα!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έκλεισε σήμερα τα 30 του χρόνια, με τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να κάνει γενέθλια στο γήπεδο, καθώς, σε λίγες ώρες, τα «ελάφια» δοκιμάζονται στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς, σε ένα από τα μεγαλύτερα ματς της Ανατολικής Περιφέρειας.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα λοιπόν, οι Μπακς θέλησαν να ευχηθούν στον «Greek Freak» δημοσιεύοντας ένα χορταστικό και απολαυστικό βίντεο του Γιάννη διάρκειας σχεδόν 14 λεπτών με τις 30 κορυφαίες στιγμές της καριέρας του!

Στην κορυφή φυσικά βρίσκεται η ιστορική τάπα του στον Ντι Άντρε Έιτον στο Game 5 της σειράς των τελικών του 2021!

Giannis' top 30 plays of his career in honor of his 30th birthday! pic.twitter.com/65GPkdaLhu — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 6, 2024

