Δύο χρόνια εκτός γηπέδου και πρόστιμο 5.000 ευρώ σε δύο οπαδούς της ΑΕΚ από τη ΔΕΑΒ

Καμπάνα και μάλιστα βαριά σε δύο οπαδούς της ΑΕΚ επέβαλε η ΔΕΑΒ για το προ εβδομάδων ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, οι δύο οπαδοί τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό δύο ετών από τα γήπεδα, ενώ ο καθένας θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για ρίψη ομπρέλας εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) τις σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών,

β) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικής εγκατάστασης

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι στις 01/02/2026, στην αθλητική εγκατάσταση ALLWYN ARENA, στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, με τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, για τη SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026, δύο ταυτοποιημένοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, από τη θύρα 33 της ως άνω αθλητικής εγκατάστασης, εκτόξευσαν εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας μία σπαστή ομπρέλα βροχής,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 14/2026 Απόφασή της:

i) διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) εις έκαστον εξ αυτών,

ii) διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου τους ως θεατών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

2. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

β) το Φύλλο αγώνα και την Έκθεση της Παρατηρήτριας της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι στις 18/02/2026, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Ζωφριάς στα Άνω Λιόσια Αττικής, μετά τη λήξη του αγώνα ΕΣΚΔ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΩΝΙΑ» – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο, για την Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, φορώντας χειρουργικές μάσκες και ευρισκόμενοι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο της ομάδας τους, προέβησαν στην αφή και καύση δέκα έως δεκαπέντε καπνογόνων, τα οποία αφού έσβησαν τα απέρριψαν στα πόδια τους εντός της κερκίδας,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 8/2026 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας καλαθοσφαίρισης γυναικών του αθλητικού σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

3. Καλεί σε ακρόαση, στις 26/02/2026, τα αθλητικά σωματεία ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ και ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ, καθώς και τρία ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, το οποίο φέρεται ότι έλαβε χώρα στις 16/02/2026, στο Κλειστό Γυμναστήριο Ιαλυσού, στον αγώνα καλαθοσφαίρισης ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ - ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ, του εφηβικού πρωταθλήματος της Τοπικής Επιτροπής ΕΟΚ Δωδεκανήσου, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

