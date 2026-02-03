Ηλιόπουλος σε Μεντιλίμπαρ: «Είσαι τζέντλεμαν, αλλά είσαι σε ομάδα-ντροπή»

Η ΑΕΚ κάνει λόγο για συκοφαντίες σχετικά με όσα αναφέρθηκαν από πλευράς Ολυμπιακού για υβριστική επίθεση του Μάριου Ηλιόπουλου στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το ντέρμπι των δύο ομάδων την Κυριακή (1-1).

Όπως αναφέρεται, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ είπε απλά στον προπονητή του Ολυμπιακού πως «δεν έχω κάτι μαζί σου, είσαι τζέντλεμαν, αλλά είσαι σε ομάδα–ντροπή!»

Μάλιστα, όπως λέγεται από πλευράς «Ένωσης», υπάρχουν κάμερες που έχουν καταγράψει τα πάντα και καταρρίπτουν και δημοσιεύματα πως ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ έφτυσε τον Βάσκο τεχνικό. Γι’ αυτό και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, θα προχωρήσει σε μηνύσεις προς αυτούς που μετέφεραν δημοσίως ψεύδη.

