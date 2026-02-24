Ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο νέο σημάδεψαν την πρώτη προπόνηση της νέας εβδομάδας για τον Παναθηναϊκό.



Αρχικά, ο Φακούντο Πελίστρι συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα του Ράφα Μπενίτεθ για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που θα ταξιδέψει την Τετάρτη για την Τσεχία όπου την Πέμπτη θα δοθεί η ρεβάνς της φάσης των playoffs του Europa League με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν.

Από την άλλη, όμως, εκτός προπόνησης έμεινε ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος υποβλήθηκε σε διαγνωστικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε ότι έχει οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού και υπολογίζεται να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες.



Το πρόγραμμα της προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό έκαναν οι Σίριλ Ντέσερς, Μούσα Σισοκό, Γιάννης Κώτσιρας ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια.



Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

