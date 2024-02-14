Κανονικά στην προπόνηση για το Final-8 ο Σλούκας

Το «παρών» δίνει ο Κώστας Σλούκας στην πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR στο Ηράκλειο ενόψει του Final-8 του Κυπέλλου. Ο αρχηγός του τριφυλλιού συμμετέχει κανονικά στο ομαδικό πρόγραμμα κάτι που φυσικά αποτελεί ένα καλό μαντάτο για τον Εργκίν Αταμάν ενόψει και της αυριανής αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι και την αυριανή ημέρα για να διαπιστώσουμε εάν και ο Τούρκος προπονητής θα του δώσει χρόνο συμμετοχής στον αγώνα.

