Μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών ήταν η τιμωρία της ΑΕΚ Betsson μετά τα όσα έγιναν στο πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την ρίψη ενός μπουκαλιού.



Έτσι, η «Ένωση» θα υποδεχτεί τον Προμηθέα Πάτρας χωρίς να έχει κόσμο στις κερκίδες του κλειστού των Άνω Λιοσίων, όταν οριστεί η εν λόγω αναμέτρηση.

Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά από αυτή την εξέλιξη, η ΑΕΚ Betsson έγινε η πρώτη ομάδα που τιμωρείται από την ΔΕΑΒ με τις νέες αρμοδιότητες που της έδωσε ο νόμος που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα.



Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση:



«Με την υπ’ αριθ. 1/2024 απόφασή της και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 5085/2024, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) επέβαλε σε βάρος της ΚΑΕ ΑΕΚ τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση, λόγω της ρίψης αντικειμένου, πρόσφορου να προκαλέσει σωματική βλάβη, εντός του αγωνιστικού χώρου, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα της Basket League μεταξύ της ΚΑΕ ΑΕΚ και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που έλαβε χώρα στις 12/02/2024 στην αθλητική εγκατάσταση του Ο.Κ. Άνω Λιοσίων».

