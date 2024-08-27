Παναθηναϊκός: Η «αναγέννηση» του Γκριγκόνις στην πιο γεμάτη του σεζόν

Ο Εργκίν Αταμάν ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι τον Παναθηναϊκό, πήρε τη… σκούπα και άλλαξε το 90% του ρόστερ.

Ο μοναδικός ξένος που έμεινε ήταν ο Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος είδε τον Τούρκο τεχνικό να του δίνει την ευκαιρία να αναγεννηθεί.

Ο Λιθουανός άρπαξε αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά και πριν καν ξεκινήσει η σεζόν έδειξε τη «δίψα» του.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.