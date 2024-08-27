Οι οπαδοί της Λανς αποχαιρετούν με πανό τον Ντάνσο (φωτ)

Λίγα 24ωρα πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, η Λανς ετοιμάζεται για μια σημαντική αποχώρηση στην άμυνά της, αφού ο Κέβιν Ντάνσο πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στη Ρόμα.

Οι Ρωμαίοι έχουν καταθέσει την πρότασή τους στην Λανς για τον Αυστριακό κεντρικό αμυντικό, ενώ και οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας έχουν αποδεχθεί την φυγή του Ντάνσο, αποχαιρετώντας τον με ένα πανό έξω από το προπονητικό κέντρο της γαλλικής ομάδας.

