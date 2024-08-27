Τον προσεχή Φεβρουάριο κλείνει τα 40, αλλά ακόμα αντέχει για να βρίσκεται στο γήπεδο. Και θα το κάνει για 2-3 χρόνια ακόμα!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για πρώτη φορά ανέφερε πως η μέρα της απόσυρσής του από την ενεργό δράση είναι αρκετά κοντά και οριοθέτησε το χρονικό διάστημα το οποίο σκέφτεται να δώσει στον εαυτό του μέχρι να το πάρει απόφαση και ν’ αποχωρήσει για να χαρεί τη ζωή με τα παιδιά του και τη Χεορχίνα.

«Δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι θα σταματήσω σύντομα, σε 2-3 χρόνια» είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο NOW της Πορτογαλίας και πρόσθεσε:

«Πιθανότατα θ’ αποσυρθώ εδώ στην Αλ Νασρ. Είμαι πολύ χαρούμενος στην ομάδα, είμαι πολύ καλά στη χώρα και θέλω να συνεχίσω να παίζω στη Σαουδική Αραβία».

Όσο για την εθνική ομάδα της πατρίδας του, εκεί τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά: «Δεν θα πω τίποτα σε κανέναν και θα είναι απλά μια αυθόρμητη απόφαση δίχως σκέψη, όταν θα έχω πλέον αποφασίσει ότι δεν θα ξαναπαίξω για την εθνική ομάδα» είπε.

Μάλιστα, κατέστησε σαφές πως η επόμενη μέρα δεν θα τον βρει στο άθλημα: «Δεν θα γίνω προπονητής. Δεν μου περνά καν από το μυαλό αυτό. Απλά θα κάνω πράγματα εκτός ποδοσφαίρου».

