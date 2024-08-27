Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Θα παίξω άλλα 2-3 χρόνια και θ’ αποσυρθώ στην Αλ Νασρ»

Στη Σαουδική Αραβία, μακριά από την ασφυκτική πίεση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θέλει να ρίξει τους τίτλους τέλους της καριέρας του ο Κριστιάνο, οριοθετώντας και το χρόνο που θεωρεί ότι του απομένει

Κριστιάνο Ρονάλντο

Τον προσεχή Φεβρουάριο κλείνει τα 40, αλλά ακόμα αντέχει για να βρίσκεται στο γήπεδο. Και θα το κάνει για 2-3 χρόνια ακόμα!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για πρώτη φορά ανέφερε πως η μέρα της απόσυρσής του από την ενεργό δράση είναι αρκετά κοντά και οριοθέτησε το χρονικό διάστημα το οποίο σκέφτεται να δώσει στον εαυτό του μέχρι να το πάρει απόφαση και ν’ αποχωρήσει για να χαρεί τη ζωή με τα παιδιά του και τη Χεορχίνα.

«Δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι θα σταματήσω σύντομα, σε 2-3 χρόνια» είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο NOW της Πορτογαλίας και πρόσθεσε:

«Πιθανότατα θ’ αποσυρθώ εδώ στην Αλ Νασρ. Είμαι πολύ χαρούμενος στην ομάδα, είμαι πολύ καλά στη χώρα και θέλω να συνεχίσω να παίζω στη Σαουδική Αραβία».
Όσο για την εθνική ομάδα της πατρίδας του, εκεί τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά: «Δεν θα πω τίποτα σε κανέναν και θα είναι απλά μια αυθόρμητη απόφαση δίχως σκέψη, όταν θα έχω πλέον αποφασίσει ότι δεν θα ξαναπαίξω για την εθνική ομάδα» είπε.

Μάλιστα, κατέστησε σαφές πως η επόμενη μέρα δεν θα τον βρει στο άθλημα: «Δεν θα γίνω προπονητής. Δεν μου περνά καν από το μυαλό αυτό. Απλά θα κάνω πράγματα εκτός ποδοσφαίρου».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κριστιάνο Ρονάλντο ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark