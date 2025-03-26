Άδοξα ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μαϊάμι Open, με τον Έλληνα τενίστα να γνωρίζει την περασμένη Κυριακή τον αποκλεισμό από τον τρίτο γύρο του ATP Masters 1000, μετά την ήττα του με 2-0 σετ (7-6, 6-3) από τον Σεμπάστιαν Κόρντα.

Παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του από το τουρνουά, ο 26χρονος τενίστας θα δει την ερχόμενη Δευτέρα (31/03) - ημέρα που ανακοινώνεται το νέο ranking - το όνομά του να ανεβαίνει δύο θέσεις στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εκμεταλλευόμενος τις άσχημες πορείες των Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ, θα βρεθεί από το Νο.10 του κόσμου που ήταν αυτή την εβδομάδα, στο Νο.8.

