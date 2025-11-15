Ούτε τώρα χαμογέλασε ο Πανιώνιος, έφυγε ηττημένος και από τη Μύκονο

Ηττήθηκε στη Μύκονο και παραμένει χωρίς νίκη στη φετινή Stoiximan GBL ο Πανιώνιος!



Στην αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική, οι νησιώτες είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος και ήταν πιο ψύχραιμοι στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 86-77!

Έτσι, η Μύκονος επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα της στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-3, ενώ ο Ιστορικός συνεχίζει να ψάχνει την πρώτη του νίκη, έχοντας πέσει στο 0-7 και παραμένοντας μόνος στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.



Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Ρέι (27π, 6 ριμπ) και Κάναντι (18π, 4 ριμπ, 3 ασίστ), ενώ για τον Πανιώνιο, ο οποίος ηττήθηκε σε 13ο διαδοχικό παιχνίδι του, ξεχώρισαν Γουότσον (17π) και Σταρκς (double-doulbe με 14πόντους και 11 ασίστ).



Για την επόμενη αγωνιστική, η Μύκονος θα έχει πολύ δύσκολο έργο φιλοξενώντας τον Παναθηναϊκό (22/11, 16:00), ενώ ο Πανιώνιος για την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί την Καρδίτσα, ενώ θα έχει προηγηθεί η εντός έδρας αναμέτρησή του με τη Λιετκαμπέλις (19/11, 19:30), για το EuroCup.



Το ματς:



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Πανιώνιο να είναι πιο εύστοχος και να προηγείται με 6-2, όμως οι γηπεδούχοι δεν άργησαν να βρουν τα πατήματά τους, φτιάνοντας σερί 10-2 και περνώντας μπροστά με 12-8! Ο Σταρκς με τρίποντο μείωσε στον πόντο, όμως η Μύκονος είχε βρει ρυθμό επιθετικά και με πρωταγωνιστή της τον Ρέι, έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας ξεφύγει για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (25-14).



Ο Πανιώνιος έβγαλε αντίδραση στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, πλησιάζοντας στο 25-22 με σερί του 8-0, ενώ Τσαλμπούρης και Κάναντι με συνεχόμενα τρίποντά τους έφεραν το σκορ στο 30-25. Η Μύκονος διατήρησε το μικρό της προβάδισμα, μέχρι Σταρκς, ΝτεΣιλντς και Κρούζερ ισοφαρίσουν σε 40-40, ενώ ο Κάναντι διαμόρφωσε το 42-40 του πρώτου ημιχρόνου.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να φτιάξει μεγάλη υπέρ της διαφορά. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά από το ξεκίνημα του ματς, με Γουότσον και Λιούις να κάνουν το 48-49, ενώ ο Κρούζερ με συνεχόμενες βολές του έφερε το σκορ στο 51-57! Ωστόσο, η Μύκονος πέρασε ξανά μπροστά με σερί της 7-0, πριν ο Γουότσον σκοράρει για το 58-59.

Η τέταρτη και καθοριστική περίοδος η Μύκονος πέρασε μπροστά με 67-61, ο Λέμον κάρφωσε για το 67-63, ενώ λίγο αργότερα ο Μουρ με καλάθι-φάουλ έκανε το 74-65, πριν σκοράρει ξανά με hook για το 76-67. Ο ΝτεΣίλντς με τρίποντό του έδωσε ελπίδα στον Πανιώνιο, μειώνοντας σε 77-72, ενώ ο Σταρκς έκανε το 78-74 με δύσκολο λέι απ, αλλά ακολούθησαν συνεχόμενα λάθη στις επιθέσεις του Πανιωνίου, με τη Μύκονο να παίρνει τη νίκη με το τελικό 86-77.

Τα δεκάλεπτα: 25-14, 42-40, 58-59, 86-77

