Δημοσίευμα «βόμβα» από ιταλική εφημερίδα κάνει λόγo για συμφωνία της Ρόμα με τον Κλοπ

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La Stampa», ο Γιούργκεν Κλοπ συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρόμα

Κλοπ

Δημοσίευμα «βόμβα» από ιταλική εφημερίδα, κάνει λόγο για συμφωνία της Ρόμα με τον Γιούργκεν Κλοπ!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «La Stampa», ο πολύπειρος Γερμανός τεχνικός, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, ανέλαβε ρόλο του επικεφαλής ποδοσφαίρου των ποδοσφαιρικών ομάδων της Red Bull, έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση που του κατέθεσε η διοίκηση της Ρόμα και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κλαούντιο Ρανιέρι!

Μένει να δούμε αν τελικά το εν λόγω ρεπορτάζ θα αποδειχθεί αληθές και αν ο Κλοπ θα επιστρέψει στους πάγκους, έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Λίβερπουλ, την οποία οδήγησε από το 2015 μέχρι και το περσινό καλοκαίρι, όταν ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει

