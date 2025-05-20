Δημοσίευμα «βόμβα» από ιταλική εφημερίδα κάνει λόγo για συμφωνία της Ρόμα με τον Κλοπ

Δημοσίευμα «βόμβα» από ιταλική εφημερίδα, κάνει λόγο για συμφωνία της Ρόμα με τον Γιούργκεν Κλοπ!



Σύμφωνα με δημοσίευμα της «La Stampa», ο πολύπειρος Γερμανός τεχνικός, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, ανέλαβε ρόλο του επικεφαλής ποδοσφαίρου των ποδοσφαιρικών ομάδων της Red Bull, έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση που του κατέθεσε η διοίκηση της Ρόμα και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κλαούντιο Ρανιέρι!

Μένει να δούμε αν τελικά το εν λόγω ρεπορτάζ θα αποδειχθεί αληθές και αν ο Κλοπ θα επιστρέψει στους πάγκους, έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Λίβερπουλ, την οποία οδήγησε από το 2015 μέχρι και το περσινό καλοκαίρι, όταν ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.